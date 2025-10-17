Estreante nas passarelas do SPFW, Paulinho usa moda como expressão: “Sou preto, sou macumbeiro”

Em recuperação de uma cirurgia, o atacante do Palmeiras desfilou a convite do estilista Dario Mittmann na última quinta-feira; veja vídeo

O atacante Paulinho, do Palmeiras , estreou nas passarelas do São Paulo Fashion Week na noite da última quinta-feira (16), a convite do estilista catarinense Dario Mittmann. Aprovado pela desenvoltura no universo da moda, o jogador de 25 anos participou da apresentação da coleção “Monopoly: young money!” e usou o espaço como expressão pessoal.

Com previsão de retorno aos gramados para 2026, devido à lesão na tíbia da perna direita, o atacante tem usado o tempo fora do futebol para explorar novos caminhos. A moda corre nas veias do jogador por influência da mãe, que lhe ensinou como expressar-se através da arte.

“Minha mãe tem se tornado uma pessoa influente na moda, conhecendo muitos estilistas. Assim, recebemos o convite do Dario. Achei um pouco inesperado, mas também tem a ver com minha representatividade”, explicou ao ‘O Globo’ nos bastidores do desfile.

Conexão natural com a moda

O atacante afirmou que já se sentia atraído pelo universo fashion antes mesmo do convite. Com uma relação além da estética, o jogador afirmou que streetwear apresentado por Dario Mittmann reflete sua vivência e suas origens.

“Tudo a ver! Meu estilo é voltado para o que faço na vida, mas de uma forma um pouco mais ‘posturada’ e social”, comentou.