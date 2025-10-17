Em duelo de opostos, Amazonas e Novorizontino empatam pela Série B

Times pecam demais na construção de jogadas e não saem do 0 a 0 nesta sexta-feira, pela 33ª rodada

Com o resultado, o Tigre chega a 54 pontos e pula provisoriamente para a vice-liderança. Os paulistas, entretanto, correm o risco de deixar o G4 caso três concorrentes vençam seus compromissos no decorrer da jornada. Na parte inferior da tabela, a Onça Pintada aparece com 32 somados e segue na 19ª colocação, a passos largos para o rebaixamento.

Amazonas e Novorizontino empataram sem gols na noite desta sexta-feira (17), na abertura da 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes pecaram demais na construção de jogadas no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.

Na próxima rodada, a 34ª, o time do interior paulista jogará na condição de mandante. Recebe o Botafogo-SP, sexta-feira (24), às 19h, no estádio Jorjão, em Novo Horizonte. Já a equipe do Norte do país só volta na segunda-feira (27), às 21h30, quando visita o Athletico na Arena da Baixada, em Curitiba.

Amazonas e Novorizontino deixam a desejar

Depois de uma primeira etapa com pouquíssimas jogadas de criação, Amazonas e Novorizontino mehoraram um pouco na volta do intervalo. Mas não o suficiente para arrancarem o zero do placar. Os donos da casa tiveram chance em cabeceio de Domingos — mesmo livre de marcação, o arremate foi para fora. Já os visitantes levaram perigo aos 24 minutos, quando Airton Moisés tentou uma cavadinha e parou no goleiro Renan. Depois, aos 42′, em finalização de Fábio Matheus, que raspou a trave. O Amazonas fez uma última tentativa, aos 44, em finalização de Rafael Vitor que sofreu desvio no meio do caminho.

