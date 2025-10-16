Vitória ruge mais alto e vence o Ba-Vi no Barradão

Vitória ruge mais alto e vence o Ba-Vi no BarradãoCom gol de Cáceres no segundo tempo, Leão da Barra supera o Bahia por 2 a 1 em clássico quente e se recupera no Brasileirão
Em um clássico eletrizante e disputado, o Vitória fez valer o mando de campo e venceu o Bahia por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (16), no Barradão, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Kayzer, de pênalti, e Raúl Cáceres marcaram para o Leão, enquanto Tiago Souza descontou para o Esquadrão.
Com o resultado, o Vitória se recupera na competição e com 28 pontos, ganha fôlego na luta contra o rebaixamento. O Bahia, por sua vez, permanece com 43 pontos e perde a chance de se consolidar no G-6 e vê os concorrentes diretos por uma vaga na Libertadores se aproximarem na tabela de classificação.
O jogo
A primeira etapa no Barradão foi marcada pelo equilíbrio e pela intensidade, como se espera de um Ba-Vi. O Vitória começou pressionando e abriu o placar aos 27 minutos, em cobrança de pênalti convertida por Renato Kayzer. O Bahia, contudo, não se abateu e buscou o empate ainda antes do intervalo. Aos 42 minutos, após uma jogada confusa na área, a bola sobrou para Tiago Souza, que não perdoou e deixou tudo igual, levando o 1 a 1 para o vestiário.
Na volta para o segundo tempo, o jogo continuou aberto, com as duas equipes buscando o gol da vitória. O Bahia teve mais posse de bola, mas foi o Vitória quem se mostrou mais eficiente. Aos 21 minutos, após uma sobra de bola na entrada da área, o lateral Raúl Cáceres acertou um belo chute de primeira, sem chances para o goleiro Ronaldo Strada, marcando o gol que selou o triunfo do Leão. Nos minutos finais, o Esquadrão de Aço pressionou em busca do empate. Contudo, parou em uma defesa bem postada e nas boas intervenções do goleiro Lucas Arcanjo.
VITÓRIA 2X1 BAHIA
Campeonato Brasileiro Série A – 28ª rodada
Data e horário: 16/10/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Barradão, Salvador (BA)
Gols: Renato Kayzer, 27’/1ºT (1-0); Tiago Souza, 42’/1ºT (1-1); Raúl Cáceres, 21’/2ºT (2-1).
>VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Edu Souza e Ramon; Zé Marcos, Ronald (Dudu, 3’/2ºT), Baralhas e Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho, 15’/2ºT); Erick (Osvaldo, 42’/2ºT) e Renato Kayzer (Renzo López, 29’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.
>BAHIA: Ronaldo Strada; Santiago Arias, Gabriel Xavier, David Duarte e Rezende; Rodrigo Nestor (Cauly, 29’/2ºT), Jean Lucas, Nicolás Acevedo (Iago Borduchi, 24’/2ºT) e Tiago Souza (Júlio César, 30’/2ºT); Mateo Sanabria (Kayky, 22’/2ºT) e Ademir (Ruan Pablo, 37’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Anderson Daronco (RS).
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA).
VAR: Rafael Traci (SC).
Cartões amarelos: Renato Kayzer, Camutanga, Ronald Lopes, Erick, Baralhas (VIT); Ademir, Cauly (BAH).
Cartão vermelho: Dudu (VIT)