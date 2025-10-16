Vini Jr entra no top-10 da Forbes e é o único brasileiro entre os mais bem pagos do mundo

Atacante do Real Madrid fatura 60 milhões de dólares por temporada e se consolida como uma das estrelas mais valiosas do futebol mundial

A revista Forbes divulgou, nesta quinta-feira (16), o ranking dos jogadores mais bem pagos do mundo em 2025, e Vini Jr aparece em destaque. O atacante do Real Madrid é o único brasileiro da lista e ocupa a sexta colocação, com ganhos de 60 milhões de dólares por temporada (cerca de R$ 326 milhões).

O destaque de Vini Jr dentro e fora de campo o coloca entre as principais estrelas do futebol mundial. Além do alto salário no Real Madrid, o jogador também vem ampliando sua presença no mercado publicitário, consolidando-se como um dos rostos mais valiosos do esporte.

O topo do ranking segue dominado por Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, que mantém a liderança isolada com 280 milhões de dólares anuais (R$ 1,5 bilhão). Logo atrás aparecem Lionel Messi, do Inter Miami, com 130 milhões de dólares (R$ 707 milhões), e Karim Benzema, do Al-Ittihad, com 104 milhões (R$ 566 milhões).

Além disso, o Real Madrid é o clube com maior número de representantes entre os dez primeiros: além de Vini Jr, figuram Kylian Mbappé (5º lugar) e Jude Bellingham (9º). O Barcelona também marca presença com Lamine Yamal, em décimo.