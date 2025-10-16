Gabriel Menino se desculpa com a torcida após falha: “Não mereciam o empate”

Meia tentou tabelar com Everson e acabou entregando a bola para Kaio Jorge, que deu o passe para Matheus Pereira abrir o placar para o Cruzeiro

Gabriel Menino foi destaque, mas também protagonizou um dos lances mais comentados do clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, na Arena MRV, nesta quarta-feira (15), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate em 1 a 1 foi marcado por momentos de tensão, e o meio-campista acabou falhando no gol celeste, que abriu o placar da partida.

Erro no recuo e gol do Cruzeiro

No início do segundo tempo, Menino tentou recuar a bola para o goleiro Everson, mas errou o lance e entregou a posse para Kaio Jorge. O atacante avançou em velocidade e serviu Matheus Pereira, que finalizou sem marcação. O Atlético conseguiu empatar minutos depois, com Ruan Tressoldi. Gabriel Menino comentou o lance e reconheceu a falha.

“Jogadores estão propícios a errar. Eu jamais queria errar nesse grande clássico. Mas nada vai apagar a grande atuação da equipe, meu jogo, acho que fiz um bom jogo. Estávamos com a posse de bola, dominando o jogo, tudo propício para a gente vencer. Mas infelizmente não foi assim”, disse o jogador.

Pedido de desculpas e foco nos próximos jogos

“Quero pedir desculpas novamente. Primeiramente aos atletas, à diretoria, à comissão. Em segundo, à torcida, pela festa que fizeram hoje. Não mereciam o empate, merecíamos vencer. Mas é bola para frente. Temos um grande jogo contra o Corinthians no sábado e uma semifinal na terça-feira”, completou Menino.

O meio-campista ainda falou sobre o que motivou o erro: “A gente tinha uma jogada ali para virar rápido no outro lado. Eu não vi o Kaio Jorge, quis deixar a bola confortável para o Everson. Infelizmente ele antecipou. O erro é particular meu. Vou trabalhar na semana para que sábado a gente possa vencer e chegar ao nosso objetivo”, concluiu o jogador atleticano.