Filha de Neymar, Mavie leva bolada na cabeça antes do jogo do Santos; veja vídeo

Jogador, que se recupera de uma lesão, levou a filha para acompanhar o clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro
Mavie, filha de dois anos de Neymar com Bruna Biancardi, levou uma bolada na cabeça antes do confronto entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro, na quarta-feira (15), pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro e saiu chorando no colo do pai.

A pequena estava acompanhada do jogador na beira do gramado, onde também foi flagrada fazendo a careta que Neymar faz ao comemorar os gols, quando uma bola acerta a cabeça dela. O momento, portanto, foi registrado e postado nas redes sociais.

Nas imagens ainda é possível perceber que Neymar segura a filha, olha em volta para tentar identificar da onde veio a bola. Sem sucesso, ele pega a filha no colo e ambos deixam a beira do gramado enquanto ela chora.

Santos vence o Corinthians

O Santos venceu o Corinthians por 3 a 1 na Vila Belmiro, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Peixe construiu o placar ainda no primeiro tempo, com Zé Rafael e Barreal. Na segunda etapa, Rollheiser ampliou de pênalti e Matheusinho descontou para o Timão.

Vale ressaltar, portanto, que o Santos não vencia o Corinthians atuando em casa, pelo Brasileiro, há quase cinco anos. Afinal, a última vitória santista tinha sido em fevereiro de 2021, pela temporada de 2020. Na ocasião, o Peixe levou a melhor por 1 a 0, com gol de Marcos Leonardo.

Neymar se recupera de lesão

Camisa 10 do Santos, Neymar segue tratando uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e tem retorno previsto para novembro. No entanto, apesar de ser desfalque do Peixe, o jogador marcou presença na partida e, portaanto, assistiu a vitória direto do camarote.

