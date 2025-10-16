Corinthians se reapresenta e pode ter novidades contra o Atlético

Expectativa no Timão é que Carrillo possa voltar a ser relacionado após dois meses e meio. Hugo Souza e Matheus Bidu retornam de suspensão

A derrota por 3 a 1 para o Santos , na Vila Belmiro, já é passado no Corinthians. O elenco do Timão se reapresentou nesta quinta-feira (16) e iniciou a preparação para enfrentar o Atlético. O jogo diante dos mineiros ocorrerá na Neo Química Arena neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o clube, os jogadores que ficaram mais de 45 minutos em campo no clássico permaneceram na parte interna do CT Joaquim Grava para atividades regenerativas. O restante do elenco iniciou os trabalhos com uma ativação física na academia e seguiu para o aquecimento.

Em campo, o técnico Dorival Júnior comandou um trabalho de marcação pressão e posse de bola em espaço reduzido na primeira parte do treino. Por fim, reuniu os atletas para uma atividade de enfrentamento.

Nesta sexta-feira (17), o Corinthians encerrará sua preparação para o duelo contra o Galo, quando Dorival deverá escolher a equipe titular para o duelo em Itaquera.

Corinthians poderá ter a volta de Carrillo

Internamente, a expectativa é que André Carrillo esteja novamente à disposição e possa ser relacionado. Ele teve uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo há dois meses e meio e, desde então, não entrou mais em campo.