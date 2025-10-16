Chaves x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Chaves x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragemTimes retornam ao gramado após a pausa para a Data Fifa e se enfrentam em partida válida pela 3ª rodada da Taça de Portugal
Chaves e Benfica se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 15h30 (de Brasília), em partida única válida pela 3ª rodada da Taça de Portugal. Os clubes voltam ao gramado após a pausa para a Data Fifa e se enfrentam no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
Como chega o Chaves
O clube da segunda divisão portuguesa vive um bom momento e ainda está invicto na temporada 2025/26. Assim, o Chaves quer aproveitar o mando de campo para surpreender o Benfica e seguir vivo na Taça de Portugal. Na 2ª rodada, o time eliminou o Paredes ao vencer o adversário por 2 a 0, fora de casa.
Além disso, no último compromisso, pela segunda divisão portuguesa, o Chaves venceu o Vizela por 1 a 0. Ou seja, o time chega embalado e promete dificultar a vida dos Encarnados.
Como chega o Benfica
Por outro lado, o Benfica, sob o comando do técnico José Mourinho, faz sua estreia na Taça de Portugal nesta sexta-feira. No último compromisso, os Encarnados ficaram no empate sem gols no clássico contra o Porto, pelo Campeonato Português, no Estádio do Dragão.
A tendência é que o técnico José Mourinho faça algumas alterações e testes na equipe, de olho na partida contra o Newcaslte, na próxima semana, pela terceira rodada da fase de liga da Champions.
