Arrascaeta ironiza “momento da arbitragem” no Brasil após vitória do Flamengo

Apesar dos protestos, o Rubro-Negro superou o Botafogo com propriedade por 3 a 0, em pleno Nilton Santos, e segue na caça ao líder

A vitória convincente do Flamengo por 3 a 0 sobre o Botafogo, no Nilton Santos, não maquiou a insatisfação dos visitantes com a arbitragem do clássico. Mesmo com o resultado, o Rubro-Negro protestou contra decisões de Alex Gomes Stefano em dois lances pontuais: um possível pênalti e uma não expulsão. Uma das principais manifestações contrárias partiu do capitão Arrascaeta, que usou suas redes sociais para extravasar.

“Que momento passa o futebol brasileiro. Os jogadores estão deixando de ser os protagonistas”, escreveu o uruguaio no X, em clara referência à condução da arbitragem durante o clássico.

O primeiro lance que gerou insatisfação ocorreu ainda no primeiro tempo, quando Allan pisou no pé de Luiz Araújo dentro da área. Alex Gomes Stefano não sinalizou pênalti, e o VAR respeitou a decisão de campo — ou seja, não indicou análise. Vale pontuar que o clássico estava empatado em 0 a 0 àquela altura.

Pouco depois, o lateral Cuiabano cometeu uma falta mais dura em Royal, acertando a perna do adversário com a trava da chuteira. O árbitro não considerou lance para vermelho e gerou outra controversa com o lado rubro-negro.