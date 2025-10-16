Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arrascaeta ironiza “momento da arbitragem” no Brasil após vitória do Flamengo

Apesar dos protestos, o Rubro-Negro superou o Botafogo com propriedade por 3 a 0, em pleno Nilton Santos, e segue na caça ao líder
A vitória convincente do Flamengo por 3 a 0 sobre o Botafogo, no Nilton Santos, não maquiou a insatisfação dos visitantes com a arbitragem do clássico. Mesmo com o resultado, o Rubro-Negro protestou contra decisões de Alex Gomes Stefano em dois lances pontuais: um possível pênalti e uma não expulsão. Uma das principais manifestações contrárias partiu do capitão Arrascaeta, que usou suas redes sociais para extravasar.

“Que momento passa o futebol brasileiro. Os jogadores estão deixando de ser os protagonistas”, escreveu o uruguaio no X, em clara referência à condução da arbitragem durante o clássico.

O primeiro lance que gerou insatisfação ocorreu ainda no primeiro tempo, quando Allan pisou no pé de Luiz Araújo dentro da área. Alex Gomes Stefano não sinalizou pênalti, e o VAR respeitou a decisão de campo — ou seja, não indicou análise. Vale pontuar que o clássico estava empatado em 0 a 0 àquela altura.

Pouco depois, o lateral Cuiabano cometeu uma falta mais dura em Royal, acertando a perna do adversário com a trava da chuteira. O árbitro não considerou lance para vermelho e gerou outra controversa com o lado rubro-negro.

