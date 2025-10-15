Vitor Roque celebra vitória e projeta jogo contra o Flamengo: ‘Vale seis pontos’

O atacante marcou dois gols da vitória do Palmeiras por 5 a 1 sobre o Bragantino, pela 28ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Na noite desta quinta-feira (14), o Palmeiras deu mais um show no Allianz Parque ao golear o Red Bull Bragantino por 5 a 1, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Verdão manteve a liderança isolada da competição, somando 61 pontos. Um dos principais destaques da partida foi Vitor Roque, que marcou dois contra o Bragantino. Desta forma, o atacante chega a 13 gols, sendo um dos artilheiros do Brasileirão. O jogador celebrou a vitória e o bom momento do time.

“Primeiro, agradecer a Deus pelo gol, pela vitória e por vestir essa camisa. É Palmeiras! A gente jogou bem e conseguiu essa vitória”, afirmou. Entrosamento com Flaco López Outro nome importante da noite foi o argentino Flaco López, que também balançou as redes duas vezes. Vitor Roque destacou a parceria com o companheiro de ataque. “Flaco é um cara incrível. Ele estava na Seleção ontem, e a gente estava assistindo. Estamos nos entendendo muito bem. Fico feliz pelo nosso jogo”, completou. Atacante avalia importância do jogo contra o Flamengo O camisa 9 também projetou o próximo compromisso do Palmeiras no Brasileirão, diante do Flamengo, no próximo domingo (19), às 16h, no Maracanã.