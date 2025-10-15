Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Riquelme pode ganhar nova oportunidade no Fluminense

Riquelme pode ganhar nova oportunidade no Fluminense

Joia da base tricolor deve iniciar o jogo contra o Juventude, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense deve ter novidades na escalação contra o Juventude, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Sem Lucho Acosta e Kevin Serna por desgaste físico, o técnico Zubeldía deve dar oportunidades para os reservas. Dessa forma, Lima e Riquelme podem começar a partida, de acordo com o “ge”.

No meio-campo, Lucho Acosta será preservado após apresentar sinais de desgaste físico. Titular em todos os quatro jogos com Zubeldía, o argentino ainda está se adaptando ao ritmo do futebol brasileiro. Assim, será poupado para evitar sofrer uma lesão. Dessa forma, Lima vai começar o jogo. Sem Ganso, ainda em recuperação, Lezcano é a outra opção para o setor.

Já no ataque, Kevin Serna deve ficar à disposição após defender a Colômbia na última Data Fifa. Contudo, a tendência é que fique no banco. Afinal, ele começou como titular na vitória sobre o México e atuou por 30 minutos no empate sem gols com o Canadá, nesta última terça-feira (14). Dessa forma, o intuito é preservá-lo. Assim, Riquelme desponta como favorito, mas tem a concorrência de Soteldo.

O Fluminense deve enfrentar o Juventude escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Canobbio, Riquelme (Soteldo) e Cano. O jogo também vai marcar a estreia do novo terceiro uniforme, lançado nesta quarta-feira (15).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar