Riquelme pode ganhar nova oportunidade no Fluminense

Joia da base tricolor deve iniciar o jogo contra o Juventude, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã

O Fluminense deve ter novidades na escalação contra o Juventude, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Sem Lucho Acosta e Kevin Serna por desgaste físico, o técnico Zubeldía deve dar oportunidades para os reservas. Dessa forma, Lima e Riquelme podem começar a partida, de acordo com o “ge”.

No meio-campo, Lucho Acosta será preservado após apresentar sinais de desgaste físico. Titular em todos os quatro jogos com Zubeldía, o argentino ainda está se adaptando ao ritmo do futebol brasileiro. Assim, será poupado para evitar sofrer uma lesão. Dessa forma, Lima vai começar o jogo. Sem Ganso, ainda em recuperação, Lezcano é a outra opção para o setor.