Fifa mantém cidades-sede da Copa 2026, apesar de críticas de Trump

Presidente dos EUA sugeriu transferir jogos de cidades democratas por segurança, mas entidade reforça que responsabilidade dos governos locais

A Fifa afirmou nesta quarta-feira (15) que espera que todas as 16 cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 estejam preparadas para receber os jogos, após comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, que sugeriu a possibilidade de transferir partidas de cidades controladas pelos democratas, alegando questões de segurança.

“Esperamos que cada uma das nossas cidades-sede esteja pronta para sediar os eventos e cumprir todos os requisitos necessários”, disse um porta-voz da entidade.

Na última terça-feira (14), Trump afirmou que Gianni Infantino, presidente da Fifa, não se oporia aos seus pedidos. Entre as cidades americanas geridas por democratas, Los Angeles terá oito partidas, Boston sete, e San Francisco e Seattle receberão seis cada uma.

“Se eu perceber que há um problema de segurança em algum local, vou falar com Gianni, que é formidável, e pedir para mudar a partida de cidade. Ele fará isso rapidamente”, declarou Trump.

Além disso, a Fifa reforçou que a segurança é prioridade em qualquer evento e ressaltou que a responsabilidade sobre segurança pública cabe aos governos locais.