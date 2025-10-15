Dupla histórica: Ronaldinho Gaúcho e Denílson terão papel especial na Copa do Mundo 2026

Em formato inédito, o Mundial 2026 terá início no dia 11 de junho com a final prevista para 19 de julho / Crédito: Jogada 10

Ronaldinho Gaúcho voltará à Copa do Mundo pelo Brasil, mas desta vez como embaixador da cobertura da Rede Globo para o torneio. Anunciado durante o Upfront 2026, evento da emissora realizado no Parque Ibirapuera, o Bruxo terá sua primeira experiência na televisão brasileira. O astro ainda reeditará a parceria com Denílson durante o Mundial no canal.

Campeão do mundo com a Seleção, o Bruxo participará da programação com reportagens especiais, entrevistas exclusivas e bastidores dos jogos nos EUA, México e Canadá. A emissora planeja utilizar-se da influência internacional do craque para conversar com grandes nomes do futebol e mostrar aspectos menos visíveis do torneio. Neste contexto, R10 será um dos rostos da exibição em TV aberta e nas plataformas digitais, com seu quadro “rolê aleatório”. Ronaldinho ainda surpreendeu o público presente do evento, realizado na segunda-feira (13), ao subir no palco no momento do anúncio: “Cheguei, boa noite”, brincou. Reencontro com Denílson Conforme mencionado, a Globo ainda contará com outro pentacampeão em sua grade para competição: Denílson. O ex-jogador chegou à emissora em janeiro deste ano, após mais de uma década na Band, mas faz parte do time esportivo dos canais fechados e digitais da empresa. Denílson passará a integrar a equipe de transmissões da TV aberta da Globo justamente para Copa do Mundo, exclusivamente em jogos da Seleção Brasileira. Ele participará do pré-jogo e das transmissões ao vivo, com análises técnicas e comentários.

A emissora definiu o ex-jogador como um “nome especial” para cobertura, que contará com um time inédito. Até porque o canal terá uma concorrência sem precedentes nesta edição de Copa e, por isso, vê-se na obrigação de investir pesado para obter resultados equivalentes às ambiciosas projeções. Ronaldinho em multiplataforma A emissora propõe utilização estratégica da imagem do Bruxo, então a ideia é tê-lo como símbolo de carisma e alcance global. Ele deverá aparecer em quadros especiais e nos intervalos da programação esportiva, com entrevistas e curiosidades sobre seleções e ex-companheiros de profissão. A Globo informou que o conteúdo produzido pelo craque ficará distribuído de forma integrada entre os canais do grupo. Ou seja, TV aberta, SporTV, GeTV e Globoplay.