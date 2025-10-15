Arrecadação de cerca de R$ 2 bilhões acentua competição entre CazéTV e Globo

Uma publicação compartilhada por CazéTV (@cazetv)

Globo planeja igualar arrecadação

Ainda que tenha perdido a exclusividade dos direitos totais, a Globo garantiu a exibição de 55 dos 104 jogos da Copa, incluindo partidas da Seleção Brasileira e a finalíssima. O contrato, renegociado durante a pandemia de Covid-19, representa uma redução no pacote em relação a edições anteriores.

O novo cenário de concorrência não impediu, porém, a emissora de apresentar ao mercado um plano comercial que também mira os R$ 2 bilhões em faturamento. Considerando a transmissão em TV aberta e plataformas digitais, as seis cotas comerciais da Globo estão avaliadas em R$ 265,4 milhões cada.

Já o pacote para o SporTV, canal por assinatura do grupo, prevê seis cotas a R$ 51,8 milhões por anunciante.

SBT e o último pacote

Além do ‘confronto direto’ entre Globo e CazéTV, quem também chega para tumultuar a disputa por audiência é o SBT. O canal da família Abravanel se juntou ao grupo de detentores dos direitos de transmissão em parceria com o canal ‘N Sports’. Inclusive, o acordo envolve a participação de Galvão Bueno em narrações do canal, que exibirá 32 partidas no total.

O pacote do SBT também contempla todas partidas da Seleção Brasileira e a final do torneio, porém, não abrange transmissões digitais em plataformas abertas.

CazéTV aposta audiência global

O canal de Casimiro Miguel busca ampliar ainda mais sua presença no cenário esportivo em relação à última edição de Copa do Mundo, em 2022. Em formato inédito, o Mundial de 2026 terá início no dia 11 de junho e seguirá em disputa até o dia 19 de julho.

Além disso, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo acontecerá em sedes distintas — além do número inédito de classificados. A disputa envolverá 48 seleções, que eleva o número de jogos para 104, entre Estados Unidos, México e Canadá.

A expectativa é de que a ampliação do torneio resulte em maior audiência global e, consequentemente, em maiores receitas para os veículos de mídia envolvidos. Com transmissões simultâneas via televisão e plataformas digitais, o Mundial de 2026 deverá marcar uma nova era no consumo de grandes eventos esportivos no Brasil.

