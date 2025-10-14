Veja o que pode impulsionar o Botafogo no clássico contra o Flamengo

Estar entre os seis melhores do Brasileirão é até aceitável para a torcida do Botafogo. Mas é um lugar de risco. Afinal, há times no retrovisor querendo roubar o lugar do Mais Tradicional. Por isso, nada melhor do que vencer o clássico desta semana e voltar ao G4, zona que permite o acesso direto à próxima fase de grupos da Copa Libertadores. Diante do fracasso em todas as competições que disputou em 2025, o top-4 também virou questão de honra para os alvinegros. Uma classificação, sem precisar passar pela fase eliminatória da competição internacional, minimiza as frustrações e elimina quatro datas no ano que vem.

Com 0.018% de chance de chegar ao tetracampeonato nacional, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) , o Botafogo, já pensando na temporada 2026, recebe o Flamengo nesta quarta-feira (15), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 28 desta edição do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem repetir o desempenho de 2024, quando sagrou-se campeão nacional, o clássico ganhou um peso grande para o Glorioso, com algumas motivações para impulsionar o time do técnico Davide Ancelotti. A equipe está na quinta colocação, com 43 pontos. Confira, então, abaixo.

Revanche

O Botafogo ainda não venceu o Flamengo em 2025. Em três encontros, perdeu duas (3 a 1 e 1 a 0) e empatou uma (0 a 0). Uma das derrotas foi na Supercopa do Brasil, clássico que custou uma taça ao Glorioso. Fechar o ano sem derrotar o maior rival seria outro motivo de desapontamento entre os escolhidos e outra ferida no botafoguismo. No Colosso do Subúrbio, a equipe da Estrela Solitária tem sua derradeira chance de mudar este quadro.

Olha o cheirinho de novo! Novo ‘amigo’ do Botafogo vai curtir

Uma vitória do Botafogo pode tirar o adversário de vez da disputa pelo título brasileiro. Recentemente, a equipe da Lagoa Rodrigo de Freitas perdeu a liderança para o Palmeiras, que abriu três pontos de vantagem na dianteira. A diferença pode subir para seis, número que motivará a galera a voltar a falar em “cheirinho”. A “ajuda” vai reforçar o laço entre Glorioso e Verdão, instituições que, após algumas tretas, se reaproximaram. Sócio majoritário da SAF alvinegra, John Textor parece o melhor amigo da presidente do clube paulistano, Leila Pereira.

A resposta de Davide Ancelotti

Pressionado por maus resultados e pela instabilidade de 2025, o técnico Davide Ancelotti ainda não teve uma vitória emblemática no comando da equipe, aquele triunfo, em duelo grande, que pode ser um divisor de águas. Pelo contrário. Nos grandes jogos, com o italiano, o Botafogo sucumbiu e não conseguiu vencer (Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Fluminense, Cruzeiro). Passar pelo Flamengo, com o Mais Tradicional sem força máxima, trará, enfim, paz para Ancelottinho prosseguir o trabalho e ganhar mais moral com o exigente público do Alvinegro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.