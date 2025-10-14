Mirassol x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional vai ao interior de São Paulo para encarar o Mirassol, nesta quarta-feira (14), às 20h, no estádio Maião, pela 28ª rodada do Brasileirão. As duas equipes reagiram após período recente sem vitórias no torneio, mas seguem distantes na tabela. O Colorado atualmente é o 15º colocado, com 32 pontos. Já o Mirassol está na quarta posição, com 46. Apesar disso, o principal objetivo de ambos os times é garantir a classificação para a próxima edição da Libertadores. Onde assistir A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view, a partir das 19h.

Como chega o Mirassol O time paulista chegou a ficar três rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, porém deu um uma resposta positiva em seu último compromisso. Afinal, voltou a vencer na competição e em seus domínios em duelo contra o Fluminense. Inclusive, o técnico Rafael Guanaes contará com o retorno do lateral-direito Lucas Ramon, que cumpriu suspensão no último compromisso da equipe. Por outro lado, o goleiro Walter será baixa pelo mesmo motivo. Desta forma, Alex Muralha deve ganhar a oportunidade em defender a meta do Mirassol como substituto. Ainda há duas disputas em aberto nos 11 iniciais no meio de campo entre Neto Moura e José Aldo, assim como no ataque entre Alesson e Negueba. Como chega o Internacional O Colorado passou por uma fase turbulenta com uma sequência de resultados negativos. Após dois empates em seus dois primeiros jogos, a família Díaz conquistou seu primeiro triunfo no comando do time no duelo contra o Botafogo. Assim, no período de paralisação da Data Fifa, tentou corrigir algumas carências para mudar a perspectiva do Inter, subir na tabela e focar em possibilidades mais ambiciosas no campeonato.