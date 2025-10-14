Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ídolo do Flamengo, Zico recebe homenagem na Alerj

Ex-craque do Rubro-Negro e da Seleção Brasileira ganhou uma medalha e uma placa
Autor Jogada 10
Ídolo do Flamengo, Zico recebeu uma homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) nesta terça-feira (14), no Palácio Tiradentes. Assim, o ex-jogador recebeu uma medalha e uma placa em reconhecimento a sua carreira durante visita à exposição que celebra os 75 anos do Maracanã.

Durante a visita no Palácio Tiradentes, Zico sugeriu a criação de um museu sobre o futebol do Rio de Janeiro. Dessa forma, o ex-craque do Flamengo e da Seleção Brasileira destacou a necessidade de manter a memória dos grandes jogadores, times e torcidas da cidade. Assim, o presidente da Alerj, o deputado Rodrigo Bacellar (União), acolheu a ideia.

“Viajei para muitos países e vi grandes jogadores estrangeiros falarem do sonho de jogar no Maracanã. Nosso futebol é gigante e merece mais reconhecimento. A cultura precisa de um local que seja aberto para toda a população para contar essa parte tão importante da nossa história. Vamos parabenizar e eternizar aqueles que se esforçam para manter a memória do esporte viva”, disse Zico.

Zico recebeu uma medalha alusiva ao aniversário do estádio e uma placa em homenagem a sua carreira. Na exposição, o ex-jogador lembrou o auge de sua carreira em um módulo dedicado somente à ele. Por lá, tem a última camisa usada por ele no Flamengo, num Fla-Flu de 1989. O local ainda conta com outras peças históricas, como bolas e camisas de ídolos do futebol brasileiro, como Pelé, Garrincha e Romário.

“Eu tinha duas casas, a que morava e o CT do clube (Flamengo). Vivi lá os melhores momentos da minha carreira. Ser referência é muito difícil porque as pessoas te idolatram, mas precisamos saber conviver com isso mantendo os pés no chão e dando o nosso melhor”, afirmou.

