Espanha goleia Bulgária e fica a um passo da Copa do Mundo

Espanha goleia Bulgária e fica a um passo da Copa do MundoCom dois gols de Merino, seleção mantém 100% de aproveitamento e lidera isolada o Grupo E das Eliminatórias Europeias
A Espanha está muito próxima de confirmar a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira (14), a campeã Mundial de 2010 goleou a Bulgária por 4 a 0, no Estádio José Zorrilla, em Valladolid, em partida válida pela 4ª rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias. O volante Mikel Merino foi o grande destaque do jogo, com dois gols marcados, enquanto Chernev, contra, e Oyarzabal confirmaram os 100% de aproveitamento da seleção espanhola.
Dessa maneira, a Espanha segue na liderança isolada do Grupo E, agora com 12 pontos em quatro rodadas. Além disso, a seleção espanhola tem 15 gols marcados e nenhum sofrido. A vantagem para a vice-líder Turquia, que goleou a Geórgia por 4 a 1, também nesta terça-feira, segue em três pontos. Os líderes de cada grupo garantem a vaga no Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.
A Espanha pode garantir a classificação já na próxima Data Fifa, em novembro, quando enfrenta a Geórgia fora de casa. Para isso, precisa torcer por um tropeço da Turquia contra a lanterna Bulgária. Caso os resultados sigam a lógica, espanhóis e turcos deverão decidir a primeira posição do Grupo E na última rodada, em Sevilha.
Por outro lado, a já eliminada Bulgária é a lanterna do Grupo E. A seleção perdeu todas as quatro partidas disputadas até o momento e ainda não somou pontos nesta edição das Eliminatórias. Assim, a equipe está com três pontos a menos que a Geórgia, 3ª colocada com três pontos.
O jogo
A Espanha confirmou o favoritismo e dominou o jogo desde os primeiros toques na bola. Os donos da casa controlaram a posse de bola, mas só abriram o placar aos 35 minutos, com Mikel Merino. Por outro lado, a Bulgária conseguiu sua primeira oportunidade aos 40 minutos, por meio de um contra-ataque. Despodov recebeu lançamento e finalizou para boa defesa de Unai Simón.
Na segunda etapa, o cenário foi parecido. A Espanha dominou as ações da partida, criou algumas oportunidades, mas balançou a rede mais cedo. Em outra bola levantada na área, Mikel Merino apareceu mais uma vez e, de cabeça, ampliou o marcador em Valladolid aos 11 minutos. O terceiro foi marcado pelo zagueiro Chernev, contra, e a goleada fechou já nos acréscimos, com pênalti marcado por Oyarzabal.
