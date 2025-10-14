CBF convoca a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-17 no Catar

CBF convoca a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-17 no CatarTécnico Carlos Eduardo Patetuci anuncia a lista com os 21 jogadores que buscarão o título mundial a partir de novembro
A Seleção Brasileira foi convocada nesta terça-feira (14) para a disputa da Copa do Mundo Sub-17. O técnico Carlos Eduardo Patetuci divulgou a lista com os 21 jogadores que irão representar o Brasil no Mundial, que ocorre entre os dias 3 e 27 de novembro, no Catar. A equipe se apresenta na próxima segunda-feira (20), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para iniciar a preparação final antes da viagem.
O grupo de jogadores ficará concentrado no centro de treinamento da CBF até o dia 28 de outubro, data em que a delegação embarca para o Catar. O Brasil está no Grupo H da competição, ao lado das seleções de Honduras, Indonésia e Zâmbia. A estreia da equipe na busca pelo título mundial está marcada para o dia 4 de novembro, contra Honduras, às 9h30 (horário de Brasília).
Na sequência da fase de grupos, o time brasileiro enfrenta a Indonésia, no dia 7 de novembro, às 12h45. O último confronto desta fase inicial será no dia 10, contra a Zâmbia, às 11h45. O regulamento do Mundial Sub-17 prevê que, além dos dois primeiros colocados de cada chave, os oito melhores terceiros colocados no geral também avançam para a fase de mata-mata da competição.
O técnico Carlos Eduardo Patetuci selecionou um grupo diversificado, com atletas de vários grandes clubes do futebol brasileiro. O Palmeiras, com três jogadores, é o clube com o maior número de convocados, seguido por Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Santos e Vasco, todos com dois representantes na lista final. A convocação mescla talentos de diferentes regiões do país, com a expectativa de montar um time forte e competitivo para a disputa do título.
Lista de convocados da Seleção Brasileira sub-17:
GOLEIROS
- João Pedro – Santos
- Arthur Nascimento – Bahia
- Lucas Andrade – Vasco da Gama
DEFENSORES
- Angelo Henrique – São Paulo
- Arthur Ryan – Fluminense
- Derick Araújo – Palmeiras
- Luis Eduardo – Grêmio
- Luccas Ramon – Palmeiras
- Vitor Hugo – Cruzeiro
- Vitor Fernandes – Atlético-MG
MEIO-CAMPISTAS
- Zé Lucas – Sport
- Luis Felipe – Palmeiras
- Felipe Morais – Cruzeiro
- Tiago Augusto – Grêmio
- Vinicius Rocha – Santos
ATACANTES
- Ruan Pablo – Bahia
- Pietro Tavares – Cruzeiro
- Dell – Bahia
- Andrey Fernandes – Vasco da Gama
- Kayke Santos – Athletico
- Gabriel Mec – Grêmio