Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti supera Diniz após primeiros seis jogos na Seleção

Ancelotti supera Diniz após primeiros seis jogos na Seleção

Italiano chega ao número de jogos realizado pelo atual treinador do Vasco com mais pontos; veja se ele ultrapassa Dorival Jr
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Apesar da surpreendente derrota de virada para o Japão, na manhã desta terça-feira (14/10), o técnico Carlo Ancelotti conseguiu superar os números de um de seus antecessores na Seleção Brasileira. Mesmo com o revés, ele alcançou o número de jogos de Fernando Diniz (seis) com mais pontos conquistados do que o atual treinador do Vasco.

Diniz, que ficou entre setembro e novembro de 2023 no cargo, só ficou no banco de reservas em seis oportunidades, angariando sete pontos. Assim, somou 38,8% durante sua curta passagem. O início até foi animador, com goleada sobre a Bolívia (5 a 1), vitória suada contra o Peru (1 a 0) e empate contra a Venezuela (1 a 1). Depois, em sequência duríssima, enfileirou derrotas para Uruguai (2 a 0), Colômbia (2 a 1) e Argentina (1 a 0), caindo precocemente em janeiro de 2024. Todas as citadas partidas foram da primeira à sexta rodadas das Eliminatórias.

LEIA MAIS: Fabrício Bruno pede desculpas por erros em derrota da Seleção: “Não me define como jogador”

Ancelotti supera Diniz

Já Ancelotti até tem duas derrotas desde que chegou ao futebol brasileiro. No entanto, venceu três e empatou um em seus outros compromissos, chegando à marca de Fernando Diniz com mais pontos na bagagem – dez (55,5% de aproveitamento). Vale salientar, é claro, que o nível dos times encarados eram inferiores no Ranking da Fifa. As vitórias foram contra Paraguai (1 a 0), Chile (3 a 0) e Coreia do Sul (5 a 0). Em sua estreia, empatou em 0 a 0 com o Equador, em Quito.

O que também se pode destacar, porém, é que as duas derrotas de Ancelotti foram utilizando times alternativos. Primeiro, contra a Bolívia, a Seleção enfrentaria um time desesperado pela vitória para buscar a classificação à Copa do Mundo na altitude de El Alto (4.150m), pela última rodada das Eliminatórias. Contra o Japão, o italiano voltou a realizar diversos testes, descansando boa parte dos titulares.

E Dorival Jr à frente da Seleção após seis jogos?

Se superou Diniz, Ancelotti não conseguiu superar os números de seu antecessor direto, Dorival Jr, em seus primeiros seis compromissos – ou seja, três Datas Fifa. O atual comandante do Corinthians venceu dois amistosos (Inglaterra e México) e empatou outros dois (Espanha e Estados Unidos). Na Copa América de 2024, ficou no 0 a 0 com a Costa Rica, mas goleou o Paraguai na sequência (4 a 1). Fez, assim, 12 pontos, com aproveitamento de 66,6%.

A turbulência começou de fato com a eliminação nas quartas de final para o Uruguai. Após 0 a 0, a Seleção caiu nos pênaltis (4 a 2), dando adeus de maneira precoce ao torneio, disputado nos Estados Unidos. Sua primeira derrota só viria no décimo jogo: 1 a 0 contra o Paraguai, fora de casa. No entanto, a passagem chegaria ao fim na 16ª partida, após a acachapante goleada sofrida contra a Argentina, por 4 a 1, no Mâs Monumental.

Números dos últimos três treinadores da Seleção após seis jogos

Fernando Diniz (2023): duas vitórias, um empate e três derrotas = 38,8%
Dorival Júnior (2024-2025): três vitórias e três empates = 66,6%
Carlo Ancelotti (2025 -): três vitórias, um empate e duas derrotas = 55,5%

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar