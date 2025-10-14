Ancelotti diz que Brasil “caiu mentalmente” após primeiro erro: “Boa aula para o futuro”

Treinador afirma que o grupo está incomodado com a virada do Japão e que erros individuais não comprometem futuras convocações / Crédito: Jogada 10

Com mudanças na escalação, a Seleção Brasileira chegou a abrir dois gols de vantagem sobre o Japão, em Tóquio, mas teve um fraco desempenho defensivo na etapa final e sofreu a virada por 3 a 2. Assim, na coletiva de imprensa, o técnico Carlo Ancelotti foi mais direto e afirmou estar incomodado com o revés, assim como alertou que o grupo necessita aprender com os erros para o futuro. “Não está tudo bem, não. Quando a equipe perde, estamos incomodados, isso é normal. Todo mundo está incomodado. Não gosto de perder, nem os jogadores. Temos que aprender com essa derrota, como sempre no futebol”, disse.

“Acho que o jogo de hoje, até o erro do Fabrício (no primeiro gol), estava bem controlado. Depois, eu tenho muito claro o que passou. A equipe caiu mentalmente depois do primeiro erro. Isso foi o maior erro da equipe. Não acho que a segunda etapa não era boa. Repito, o erro afetou demais”, completou. Treinador analisa erros individuais Ao longo da coletiva, o italiano preferiu ponderar sobre os erros individuais. De acordo com o treinador, esses deslizes não comprometem a presença de um jogador na próxima Copa do Mundo, pois o elenco perdeu o equilíbrio em campo na etapa final. O comandante, nesse sentido, também citou que essa e a Data Fifa de novembro, com duelos contra Senegal e Tunísia, serão pautadas em testes para definir a lista final. “Os erros individuais não afetam na presença de um jogador na equipe. O que temos que avaliar é a reação da equipe depois do primeiro erro, que não foi boa porque perdemos um pouco do equilíbrio no campo, do pensamento positivo. É uma boa aula para o futuro”, explicou.