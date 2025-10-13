Neymar muda drasticamente de postura após nova crise com Biancardi, diz site

Polêmica envolvendo Virginia causou problema na relação; Jogador cortou convivência de amiga do casal na mansão / Crédito: Jogada 10

A mudança de postura de Neymar indica uma nova crise na relação do jogador com Bruna Biancardi. Após polêmica envolvendo a influenciadora Virgínia Fonseca, há um “climão” no relacionamento, e o craque teria cortado a rede de apoio do casal, de acordo com o “Extra”. Dessa forma, ainda segundo o site, Neymar não quer mais a casa cheia de gente, como era de costume. Assim, a missionária Adenácia Anastácia, é uma das pessoas que não faz mais parte do grupo íntimo. Ela sempre esteve por perto quando o casal se desentendia e foi peça fundamental na reconciliação do casal após a traição de Neymar ter vindo a público em junho de 2023.

Adenácia Anastácia, chegou ao casal após intermédio de Rafaella, irmã do jogador. Ela, portanto, se tornou uma das melhores amigas de Bruna e estava sempre com o casal, inclusive em viagens para Mangaratiba. Após meses sem pisar em Santos, ela esteve na festa de 2 anos de Mavie e foi embora no dia seguinte. Últimos dias de Neymar No último final de semana, Neymar viveu dias agitados, mas sem a companhia de Bruna Biancardi. Na sexta-feira (10), ele foi com os parças para Mangaratiba, para um torneio de pôquer e resenha. Já no sábado (11) ele compareceu no evento da Kings League, da qual é presidente da Furia, equipe de futebol pertencente ao amigo Cris Guedes. Ele fez o trajeto de jatinho e, depois, retornou para Santos. No entanto, ao chegar em casa, mal ficou com Bruna, uma vez que ela saiu para jantar com amigas. No domingo (12), a influencer fez uma presença vip no Beto Carrero para inaugurar um novo brinquedo. Sem as crianças, Bruna voltou de carona de Santa Catarina, a bordo de um avião e depois, de um helicóptero, pertencente a sócios do sogro, até a Baixada Santista.