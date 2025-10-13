Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neymar muda drasticamente de postura após nova crise com Biancardi, diz site

Neymar muda drasticamente de postura após nova crise com Biancardi, diz site

Polêmica envolvendo Virginia causou problema na relação; Jogador cortou convivência de amiga do casal na mansão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A mudança de postura de Neymar indica uma nova crise na relação do jogador com Bruna Biancardi. Após polêmica envolvendo a influenciadora Virgínia Fonseca, há um “climão” no relacionamento, e o craque teria cortado a rede de apoio do casal, de acordo com o “Extra”.

Dessa forma, ainda segundo o site, Neymar não quer mais a casa cheia de gente, como era de costume. Assim, a missionária Adenácia Anastácia, é uma das pessoas que não faz mais parte do grupo íntimo. Ela sempre esteve por perto quando o casal se desentendia e foi peça fundamental na reconciliação do casal após a traição de Neymar ter vindo a público em junho de 2023.

Adenácia Anastácia, chegou ao casal após intermédio de Rafaella, irmã do jogador. Ela, portanto, se tornou uma das melhores amigas de Bruna e estava sempre com o casal, inclusive em viagens para Mangaratiba. Após meses sem pisar em Santos, ela esteve na festa de 2 anos de Mavie e foi embora no dia seguinte.

Últimos dias de Neymar

No último final de semana, Neymar viveu dias agitados, mas sem a companhia de Bruna Biancardi. Na sexta-feira (10), ele foi com os parças para Mangaratiba, para um torneio de pôquer e resenha. Já no sábado (11) ele compareceu no evento da Kings League, da qual é presidente da Furia, equipe de futebol pertencente ao amigo Cris Guedes. Ele fez o trajeto de jatinho e, depois, retornou para Santos.

No entanto, ao chegar em casa, mal ficou com Bruna, uma vez que ela saiu para jantar com amigas. No domingo (12), a influencer fez uma presença vip no Beto Carrero para inaugurar um novo brinquedo. Sem as crianças, Bruna voltou de carona de Santa Catarina, a bordo de um avião e depois, de um helicóptero, pertencente a sócios do sogro, até a Baixada Santista.

Além disso, o casal não vem interagindo muito nas redes sociais. Além de algumas curtidas, a última vez que apareceram juntos foi na festa de 2 anos de Mavie, primogênita de Bruna e Neymar, no início do mês.

Ligação de Virginia a Neymar

A influenciadora Virgínia promoveu um desentendimento no relacionamento entre Neymar e Bruna Biancardi. Segundo o jornalista Léo Dias, a produtora de conteúdo fez uma ligação às 2h da manhã para o camisa 10 do Peixe. Ela estava como intermediária em uma negociação para conseguir um patrocinador para o evento beneficente do Instituto Neymar Jr.

No entanto, quem atendeu a ligação foi Bruna Biancardi. Assim, a companheira do craque perguntou o motivo de uma mulher comprometida – na época ela ainda era casada com Zé Felipe, estar tentando fazer contato com um homem casado em um horário incomum. Em seguida, a influenciadora percebeu seu erro e pediu desculpas. Aliás, relatos apontam que ela preferiu não ir ao evento beneficente por este episódio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Neymar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar