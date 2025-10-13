Letônia x Inglaterra: onde assistir, escalações e arbitragem

Letônia e Inglaterra se enfrentam, nesta terça-feira (14), às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 7ª rodada do Grupo K das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 2026. A bola rola no Daugava Stadium, em Riga, na Letônia, e a Inglaterra pode carimbar o passaporte para o Mundial em caso de vitória e uma combinação de resultados. Os líderes de cada chave garantem a vaga no Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.

Como chega a Letônia

A Letônia não faz uma boa campanha nas Eliminatórias e está praticamente eliminada do Grupo K. A seleção tem somente cinco pontos em seis jogos, com uma vitória, dois empates e três derrotas. A equipe está com seis a menos que a vice-líder Albânia e leva vantagem apenas sobre a lanterna Andorra, com um ponto, time com o qual empatou por 2 a 2 no último compromisso.

Como chega a Inglaterra

Por outro lado, a Inglaterra faz uma grande campanha sob o comando do técnico Thomas Tuchel e está a passos largos para disputar a Copa do Mundo 2026. A seleção está com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias e venceu todos os cinco jogos disputados até o momento. Assim, a equipe é a líder do Grupo K com 15 pontos, com quatro de vantagem sobre a vice-líder Albânia.

Os ingleses vêm de uma vitória por 3 a 0 sobre o País de Gales, com direito a golaço do atacante Saka, destaque do Arsenal.