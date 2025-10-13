Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Joana Sanz anuncia nascimento de filho com Daniel Alves

Joana Sanz anuncia nascimento de filho com Daniel Alves

Recém-nascido é o terceiro herdeiro do ex-jogador e primeiro filho com modelo espanhola
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A modelo Joana Sanz, anunciou nas redes sociais, o nascimento do primeiro filho com Daniel Alves. Apesar de não mostrar nenhuma imagem do bebê, ela contou a novidade com uma foto de uma pulseira com a data de nascimento, que aconteceu no dia 1° de outubro.

Além disso, no texto, Joana contou que o casal optou por não divulgar imagens e nem detalhes do recém-nascido, “para protegê-lo da exposição e de comentários maldosos”. 

A modelo anunciou a gestação do terceiro herdeiro do ex-lateral, primeiro filho do casal, em março deste ano, após uma longa batalha. De acordo com a modelo espanhola, a gravidez só se desenvolveu no último embrião congelado do casal. O anúncio ocorreu no mesmo mês em que o ex-jogador conseguiu absolvição no processo por estupro na Espanha.

Joana Sanz e Daniel Alves

O casal está junto desde 2017. Apesar da condenação do brasileiro, a modelo manteve o relacionamento com o ex-jogador. Aliás, Joana se manteve ativa nas redes sociais nos últimos meses tanto com registros da gravidez, como em defesa ao companheiro. A modelo sempre manifestou-se favorável à absolvição de Daniel Alves.

O brasileiro foi condenado a quatro anos e seis meses de cadeira pelo estupro de uma mulher em uma boate de Barcelona. Porém, ele deixou a prisão em março, após pagar 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) de fiança. O ex-jogador aguarda o julgamento de seu recurso em liberdade.

Atraso de pensão de Daniel Alves

A empresária Dinorah Santa Ana, ex-esposa de Daniel Alves, entrou com uma ação judicial contra o ex-lateral por atrasos no pagamento da pensão alimentícia de seus dois filhos. Em sua versão, tanto o pai quanto sua equipe negligenciaram apoio emocional e jurídico aos filhos Daniel e Victória. Ela recorda especialmente o período em que ambos viajaram à Espanha para prestar solidariedade à condenação do ex-jogador por estupro, em Barcelona.

Ainda segundo Dinorah, os jovens não recebem pensão regularmente desde 2020. Período, portanto, que antecede à prisão do ex-atleta na Espanha. A empresária também alega que Daniel instrumentalizou a imagem dos filhos para compor uma narrativa positiva no tribunal.

“Cruel. Eles estavam em silêncio, respeitando a situação… Mas acabaram usados para passar uma ideia de harmonia familiar. E isso não corresponde à verdade”, declarou Dinorah em vídeo nas redes sociais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar