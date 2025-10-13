Globo “quebra concorrência” e atinge recorde histórico com redução de preço do Premiere

Apesar do recorde de assinantes, o serviço de pay-per-view da emissora ainda enfrenta perdas significativas causadas pela pirataria

O serviço de pay-per-view da Globo atingiu um recorde histórico nesta temporada, com 2,7 milhões de clientes ativos no último semestre. Trata-se do maior número de assinantes desde a criação do Premiere nos anos 1990. E segundo apurações, há um motivo evidente por trás do crescimento: o preço dos pacotes.

O aumento expressivo do número de assinantes está diretamente ligado à reestruturação de preços e à integração com o Globoplay, plataforma de streaming da emissora. Interessados podem contratar o Premiere por R$ 59,90 na atualidade, enquanto o plano anual tem custo médio de R$ 29,90 por mês. Números que representam uma redução de quase 45% em relação a 2018, quando o serviço valia cerca de R$ 110 no pacote máximo da TV por assinatura.

Ainda de acordo com a coluna F5, da Folha de S.Paulo, a venda direta pelo Globoplay também teve interferência. Isso porque houve a eliminação de intermediários, reduzindo, portanto, o repasse para operadoras e tornando o produto mais acessível.

O formato digital também aproximou o público mais jovem, que consome conteúdo esportivo em dispositivos móveis.

Pirataria impacta o Premiere

Apesar do recorde de assinantes, o PPV ainda enfrenta perdas significativas causadas pela pirataria. De acordo com Manuel Belmar, diretor de produtos digitais, jurídico e financeiro da empresa, quatro em cada cinco pessoas que assistem aos jogos do pay-per-view o fazem de forma ilegal.