Espanha x Bulgária: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Nesta terça-feira (14), Espanha e Bulgária se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 4ª rodada do Grupo E, no Estádio José Zorrilla, em Valladolid. Os líderes de cada grupo garantem a vaga no Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

A seleção espanhola está com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias e é a líder isolada do Grupo E, com nove pontos. Além disso, a vantagem sobre a vice-líder Turquia é de três pontos. Dessa maneira, a Espanha vai confirmando o seu favoritismo na chave e segue como grande favorita para conquistar a vaga direta no Mundial. Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Luis de la Fuente repita a escalação que venceu a Geórgia por 2 a 0 na rodada passada. Como chega a Bulgária Por outro lado, a Bulgária está praticamente eliminada e dificilmente vai brigar por uma vaga na Copa do Mundo. A seleção búlgara perdeu todas as três partidas disputadas nas Eliminatórias e ainda não somou pontos no Grupo E.

Além disso, a Bulgária vem de uma dura derrota por 6 a 1 para a Turquia na rodada passada. Por fim, a tendência é que o Aleksandar Dimitrov não faça alterações na equipe e mantenha a base titular nesta Data Fifa.