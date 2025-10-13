Com Khellven e Sosa em transição, Palmeiras inicia preparação para pegar o Bragantino

Dupla avança em recuperação e pode reforçar o time, que terá a volta de Vitor Roque, mas seguirá com desfalques de selecionáveis / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras iniciou a preparação para o seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. O time se reapresentou na Academia de Futebol nesta segunda-feira (13), após a vitória sobre o Juventude. A equipe, que enfrenta o Red Bull Bragantino na quarta-feira (15), às 19h, terá o retorno de Vitor Roque. As presenças do lateral Khellven e do atacante Ramón Sosa, contudo, ainda são uma incógnita para o confronto. O retorno do centroavante Vitor Roque é o grande reforço para o técnico Abel Ferreira. O jogador cumpriu suspensão automática na última partida e volta naturalmente ao time titular. Ele deve reassumir a vaga que Bruno Rodrigues ocupou no final de semana. A volta do camisa 9, portanto, aumenta o poder de fogo da equipe para o importante duelo que se aproxima.