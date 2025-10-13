Cabo Verde faz história e se classifica para a Copa do Mundo pela primeira vez

Vitória em casa sobre Essuatíni, 3 a 0, garante à seleção de Cabo-Verdiana uma das vagas da África para o Mundial de 2026

Cabo Verde fez história no futebol nesta segunda-feira, 13/10. No Estádio Nacional da cidade da Praia, capital do país, venceu Essuatíni (novo nome da antiga Suazilândia) por 3 a 0. Livramento, Willy Semedo e Stopira marcaram no segundo tempo. A partida valeu pela última rodada do Grupo C das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo.

Assim, como os cabo-verdianos entraram na rodada na liderança, com 20 pontos, a vitória os levou aos 23, mantendo a primeira colocação e deixando Camarões — que empatou em 0 a 0 com Angola — com 19 pontos, na segunda posição. Os camaroneses, favoritos do grupo e com sete participações em Copas, agora terão que aguardar o fim das Eliminatórias para saber se disputarão a repescagem. As Copas que Camarões disputou foram as de: 1982, 1990 (7ºlugar), 1994, 1998, 2002, 2010, 2014 e 2022. exceto a edição de 90, a seleção sempre caiu na fase de grupos.

Classificação inédita para o Mundial

Esta será a primeira vez que Cabo Verde (país com 520mil habitantes e 10 ilhas) disputará uma Copa do Mundo. Assim é mais um país que fala português na competição. Atual 70ª colocada no ranking da FIFA, a seleção vem em ascensão. Afonal, na última Copa Africana de Nações, chegou pela primeira vez às quartas de final. A expectativa agora é alta para a participação inédita no Mundial de 2026, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Como foi a vitória histórica de Cabo Verde

Com os 15 mil lugares do Estádio Nacional completamente lotados e a presença do presidente da República, principais autoridades políticas e estrelas do esporte nacional, a seleção de Cabo Verde entrou em campo com tudo, ciente de que somente a vitória garantiria a classificação direta para a Copa do Mundo, sem depender de um possível tropeço de Camarões — que enfrentava Angola no mesmo horário, em casa.

Logo aos dois minutos, Cabo Verde teve sua primeira grande chance, mas perdeu. Apesar do domínio inicial, a equipe demonstrava nervosismo, o que resultava em erros próximos à área adversária. Aos 20 minutos, quase saiu o gol: após lançamento, o camisa 10 fez um belo domínio no contraluz e Livramento pegou de primeira. A bola passou tirando tinta da trave esquerda do goleiro Shabalala. Após os 25 minutos, Essuatíni recuou ainda mais, dificultando as ações ofensivas dos cabo-verdianos. Mesmo com boas oportunidades, o gol teimava em não sair. Assim,o primeiro tempo terminou em 0 a 0.