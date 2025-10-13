Benin, Nigéria ou África do Sul? Quem irá à Copa do Mundo?

Última rodada do Grupo C das Eliminatórias africanas coloca três seleções com chance de terminar em 1º e ir ao Mundial. Veja as contas / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira, 14/10, não faltará emoção para três países: Benin, Nigéria e África do Sul. Afinal, esta que é a última rodada do Grupo C das Eliminatórias africanas, o trio ainda pode terminar em primeiro lugar e, com isso, conseguir a vaga para a Copa do Mundo de 2026. A Nigéria recebe Benin e a África do Sul joga em casa com a eliminada Ruanda. Neste momento, Benin lidera com 17 pontos. A África do Sul tem 15 e a Nigéria, 14. Por isso, tudo está em aberto.

Vale citar que a África do Sul poderia estar numa situação bem melhor, mas foi punida por três pontos por usar um jogador suspenso contra Lesoto e, por isso, não depende apenas de seus esforços para se garantir no Mundial. Quem depende de si é o Benin, que, se vencer, estará classificado. Mas o fato de jogar na casa dos nigerianos significa que uma derrota pode não apenas tirá-la da ponta como fazer a seleção cair para o terceiro lugar. E assim, perder a chance até mesmo de ir à repescagem. A situação da vaga e do segundo lugar (que, dependendo dos resultados, vale um lugar na repescagem) é complexa: veja abaixo. As possibilidades do Grupo Benin, África do Sul e Nigéria entram em campo com chances de ir para a Copa. Veja o que cada um precisa. Vitória da Nigéria sobre Benin e derrota ou empate da África do Sul – Nigéria classificada para a Copa e Benin em segundo

Vitória da Nigéria sobre Benin e África do Sul vencendo – África do Sul classificada para a Copa e Nigéria em segundo

Empate da Nigéria com Benin e empate de África do Sul – Benin classificado para a Copa , África do Sul em segundo

Empate da Nigéria com Benin e vitória da África do Sul– África do Sul classificada para a Copa e Benin em segundo

Derrota da Nigéria – Benin classificado para a Copa e África do Sul em segundo

Regulamento As Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 contam com nove grupos — oito com seis seleções e um com cinco. Os campeões de cada grupo se classificam diretamente para o Mundial. Além disso, os quatro melhores segundos colocados disputarão a repescagem africana. O campeão desta fase vai para o playoff continental, enfrentando seleções de outros continentes por uma das duas vagas extras destinadas à África. Onde assistir Nigéria x Benin – A Cazé TV transmite a partir das 16h (de Brasília)

África do Sul x Ruanda – A FIFA+ (www.fifa.com) transmite a partir das 16h (de Brasília)

Nigéria e Benin ainda com chances. Como chegam? A Nigéria teve um susot na sua voagem devolta do Lesoto (ganhou por 2 a 1). O avião que transportava a seleção nigeriana da África do Sul foi forçado a fazer um pouso de emergência em Angola, no sábado. Depoiisdo susto, foihora de focar no jogo desta terça-feira. A seleção nçao terá dois titulares: Ademola Lookman cumpre suspensão, e o lateral-direito Ola Aina continua lesionado. No ataque, Victor Osimhen comanda as ações, com Arokodare como seu companheiro. Para o técnico Eric Chelle, embora todos os especialistas apontem a Nigéria como franca favorita: “Temos que vencer este jogo. Precisamos vencer e nada mais. O empate nos elimina. Temos um grupo que está motivado, que venceu na rodada passada e que tem tudo para conseguir a vitória.

Se a classificação virá? Não tem como saber o que ocorrerá na África do Sul. Mas queremos ir à Copa e, para isso, é necessário conquistar esses três pontos.” No caso de Benin, que nunca jogou uma Copa, a vitória dramática sobre Ruanda, por 1 a 0, manteve a seleção na ponta. Mas nada indica que o técnico Gernot Rohr manterá o esquema ousado da rodada passada. Ele deve entrar com uma formação cautelosa: dois volantes mais recuados ao lado do quarteto de defesa e apenas um atacante — Steve Mounié — com Jodel Dossou sendo seu principal municiador. Aiyegun, que fez o gol contra Ruanda, começa no banco. Nigeria x Benin 10ª rodada do Grupo C das Eliminatórias da África

Data e horário: 14/10/2025, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Internacional, Uyo (NIG)

Nigéria: Nwabali; Fredrick, Trost-Ekong, Bassey e Onyemaechi; Ndidi, Iwobi; Chukwueze e Simon; Osimhen e Arokodare. Técnico: Eric Chelle

Benin: Dandjinou; Ouorou, Verdon, Tijani e Roche; D’Almeida e Imourane; Dossou, Dokou e Hountondji; Mounie. Técnico: Gernot Rohr

