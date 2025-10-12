Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Seleção: Hugo Souza treina como titular e vai enfrentar o Japão

Goleiro é a única novidade de Carlo Ancelotti, que havia prometido chance ao jogador no último amistoso da Data Fifa
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Hugo Souza treinou entre os titulares da Seleção Brasileira, na primeira atividade visando o jogo contra o Japão. O goleiro foi a única novidade de Carlo Ancelotti, no treino realizado na manhã deste domingo (12), no Goyang Stadium, em Seul. O restante do time foi o mesmo que goleou a Coreia do Sul.

A titularidade de Hugo Souza não chega a ser uma surpresa. Na coletiva após a convocação para os amistosos na Ásia, Carlo Ancelotti tinha avisado que o goleiro do Corinthians seria titular contra o Japão. Bento foi o titular na vitória sobre a Coreia do Sul.

Portanto, a provável escalação do Brasil para encarar o Japão tem Hugo Souza, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vini Júnior, Matheus Cunha e Estêvão.

A única mudança na escalação pode ser a ausência de Estêvão. O atacante do Chelsea, apresentou um quadro de gripe e será reavaliado no treino desta segunda-feira (13), já no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, no Japão. A princípio, o jogador não será um problema. No entanto, caso seja desfalque, Lucas Paquetá será o substituto.

O Brasil enfrenta o Japão nesta terça-feira (14), às 7h30 (horário de Brasília), no Ajinomoto Stadium. Os japoneses empataram em 2 a 2 com o Paraguai, em Osaka, na última sexta-feira, no primeiro amistoso da Data Fifa.

