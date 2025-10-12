Chances de título, Liberta e rebaixamento: veja os dados da UFMG

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou neste fim de semana sua lista atualizada com as chances de título dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. E, também, classificação para a Libertadores e risco de rebaixamento. Em relação ao topo da tabela, o estudo considera que apenas sete clubes ainda têm chances matemáticas de título. No entanto, quatro deles — Mirassol, Bahia, Botafogo e Fluminense — somados, têm pouco mais de 0,5% de probabilidade. Assim, a briga real pelo título fica concentrada entre os três primeiros colocados. Mas com uma mudança significativa após a última rodada.

Afinal, com a vitória sobre o Juventude no sábado, em jogo atrasado, o Palmeiras abriu três pontos de vantagem sobre o Flamengo (58 a 55). Assim, pulou para 69% de chances de ser campeão. Com isso, o Flamengo, que já teve mais de 50% de probabilidade em rodadas anteriores, agora está com 25,1%. O Cruzeiro, que corre por fora.Contudo,aparece apenas com 5,4%. Tem 52 pontos e um jogo a mais. Mas esses números devem mudar nas próximas duas rodadas. Até porque há um Flamengo x Palmeiras no domingo, no Maracanã, com jeito de final antecipada de campeonato. Mas, por enquanto, os números são esses.

Para lembrar: o Departamento de Matemática da UFMG é referência quando o assunto são as probabilidades dos torneios de futebol no Brasil.

Chances de título

Palmeiras – 69.0%

Flamengo – 25.1%

Cruzeiro – 5.4%

Mirassol- 0.20%

Bahia – 0.20%

Botafogo – 0.018%

Fluminense – 0.008%

Rumo à Liberta-2026

Para a Libertadores de 2026, o Departamento de Matemática da UFMG considera, até o momento, os seis primeiros colocados como virtuais classificados, pois são essas as vagas atualmente garantidas ao Brasil. Com esta base, o Palmeiras já está com 100% de chance de classificação. O Flamengo, com 99,98%, pode confirmar matematicamente a vaga com mais três pontos nas próximas rodadas. O Cruzeiro também aparece como praticamente garantido na competição de 2026.