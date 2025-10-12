Chances de título, Liberta e rebaixamento: veja os dados da UFMG

Chances de título, Liberta e rebaixamento: veja os dados da UFMGConfira os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG e saiba como está a situação do seu time neste Brasileirão!
O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou neste fim de semana sua lista atualizada com as chances de título dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. E, também, classificação para a Libertadores e risco de rebaixamento. Em relação ao topo da tabela, o estudo considera que apenas sete clubes ainda têm chances matemáticas de título. No entanto, quatro deles — Mirassol, Bahia, Botafogo e Fluminense — somados, têm pouco mais de 0,5% de probabilidade. Assim, a briga real pelo título fica concentrada entre os três primeiros colocados. Mas com uma mudança significativa após a última rodada.
Afinal, com a vitória sobre o Juventude no sábado, em jogo atrasado, o Palmeiras abriu três pontos de vantagem sobre o Flamengo (58 a 55). Assim, pulou para 69% de chances de ser campeão. Com isso, o Flamengo, que já teve mais de 50% de probabilidade em rodadas anteriores, agora está com 25,1%. O Cruzeiro, que corre por fora.Contudo,aparece apenas com 5,4%. Tem 52 pontos e um jogo a mais. Mas esses números devem mudar nas próximas duas rodadas. Até porque há um Flamengo x Palmeiras no domingo, no Maracanã, com jeito de final antecipada de campeonato. Mas, por enquanto, os números são esses.
Para lembrar: o Departamento de Matemática da UFMG é referência quando o assunto são as probabilidades dos torneios de futebol no Brasil.
Chances de título
Palmeiras – 69.0%
Flamengo – 25.1%
Cruzeiro – 5.4%
Mirassol- 0.20%
Bahia – 0.20%
Botafogo – 0.018%
Fluminense – 0.008%
Rumo à Liberta-2026
Para a Libertadores de 2026, o Departamento de Matemática da UFMG considera, até o momento, os seis primeiros colocados como virtuais classificados, pois são essas as vagas atualmente garantidas ao Brasil. Com esta base, o Palmeiras já está com 100% de chance de classificação. O Flamengo, com 99,98%, pode confirmar matematicamente a vaga com mais três pontos nas próximas rodadas. O Cruzeiro também aparece como praticamente garantido na competição de 2026.
Assim, a briga boa, portanto, se concentra nas três vagas restantes. E, segundo os cálculos, todos os times — com exceção de Sport e Juventude — ainda têm alguma chance, desde o Mirassol (com mais de 84%) até o Vitória, com irrisórios 0,003%.
Chances para a Libertadores
Palmeiras – Já classificado
Flamengo – 99.98%
Cruzeiro – 99.62%
Mirassol – 84.8%
Bahia -83.0%
Botafogo -57.2%
Fluminense – 30.5%
São Paulo – 17.6%
Bragantino -8.5%
Ceará – 5.9%
Vasco da Gama – 3.3%
Corinthians – 2.8%
Atlético – 2.6%
Internacional – 2.4%
Grêmio – 1.6%
Santos – 0.27%
Fortaleza – 0.020%
Vitória – 0.003%
Na briga para não cair
Na parte de baixo da tabela, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Bahia não têm qualquer risco de rebaixamento. Mas Botafogo, Fluminense e São Paulo só cairiam se perderem todos os seus jogos daqui para frente — o que é altamente improvável. O maior risco é do Sport, com 98,6% ser rebaixado, segundo a UFMG. Mas há times grandes perigando.O Santos péum caso.Primeiro fora do Z4, tem um risco na casa dos 30%. Enfim, qualquer derrota o coloca desntro da trma da degola.
Risco de rebaixamento
Sport – 98.6%
Juventude – 86.6%
Vitória – 80.1%
Fortaleza – 71.8%
Santos – 29.9%
Internacional -6.7%
Grêmio -6.7%
Atlético – 6.0%
Corinthians – 5.4%
Vasco da Gama – 4.6%
Ceará – 2.2%
Bragantino – 1.0%
São Paulo – 0.26%
Fluminense- 0.090%
Botafogo – 0.001%
