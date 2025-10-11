Zico elogia Seleção e fala sobre Neymar; Cafu comenta goleada

Surra brasileira para cima da Coreia do Sul, na última sexta (10/10), reverbera entre craques mundiais; veja o que eles falaram / Crédito: Jogada 10

A bela goleada da Seleção Brasileira por 5 a 0 para cima da Coreia do Sul segue reverberando no mundo da bola. Na última sexta-feira (10/10) – data do prélio -, após a “Partida do Coração” entre ex-craques de Brasil e Itália, no Maracanã, dois grandes nomes da Seleção comentaram a surra em cima dos coreanos: Zico e Cafu. Além de falar rapidamente sobre Neymar, o Galinho elogiou a atuação brasileira, revelando enxergar um time mais “concentrado e comprometido”. Assim, afirmou que a proximidade da Copa do Mundo faz com que os jogadores estejam mais motivados.

LEIA MAIS: Romário detona arbitragem brasileira e revela projeto no Senado “Foi muito boa a apresentação hoje (sexta). A gente viu um time mais concentrado, mais comprometido, todo mundo querendo mostrar para o treinador que está a fim de estar nesse grupo. Vai se aproximando a Copa, todo mundo fica mais motivado. Tomara que seja o início de uma grande preparação até a Copa do Mundo”, afirmou. Sobre Neymar, o ídolo do Flamengo foi curto em sua declaração. Afinal, perguntado se enxerga o craque do Santos como opção para a Copa de 2026, Zico disse que “só depende dele”. “O Neymar, para jogar, só depende da condição dele”, limitou-se.