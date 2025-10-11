Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ronaldinho x Alex: Tardelli dá show em jogaço festivo no Mineirão

Com direito a hat-trick de ex-atacante do Galo, Time de R10 vence equipe de Alex com por 3 a 2, no Desafio de Gigantes, neste sábado (11)
Na tarde deste sábado (11), no “Desafio de Gigantes” disputado no Mineirão, o time de Ronaldinho Gaúcho venceu a equipe de Alex por 3 a 2. Contudo, o nome que se destacou foi de Diego Tardelli, autor dos três gols da equipe vencedora. Do outro lado, Wendell e Egídio marcaram para as estrelas do Cruzeiro. O evento foi em homenagem aos 60 anos do histórico estádio.

A vitória da equipe de R10, que representou o Atlético, foi construída ainda no primeiro tempo, com um hat-trick de Tardelli. Entretanto, no segundo tempo, o time de estrelas do Cruzeiro demonstrou força e buscou o resultado até o fim. Gols do histórico Wendell e um golaço de falta de Egídio colocarma ânimo nos minutos finais da partida.

Os gols

Aos 6 minutos do primeiro tempo, após um cruzamento de Richarlyson, Rafael Moura dominou a bola e deu passe para Tardelli matar a bola no fundo do gol, sem chances para o goleiro Gomes. Depois disso, Tardelli, de novo, mandou a bola no fundo da rede, com mais uma assistência de Rafael Moura. Aos 32 minutos, Rafael Moura repetiu a dobradinha atleticana e deu mais um passe decisivo para o ex-atacante do Galo marcar o terceiro.

Depois de várias mudanças para o segundo tempo, a equipe celeste reagiu. Aos 18 minutos, Wendel fez um belíssimo gol de cabeça, após cobrança de escanteio. Aos 25 minutos, Egídio, em uma cobrança de falta, mandou a bola com efeito sobre a barreira, sem chances para o goleiro atleticano.

Por fim, a grande imagem do evento foi a saída conjunta de Ronaldinho e Alex do gramado, abraçados e ovacionados pelos torcedores de ambos os clubes. O gesto, afinal, marcou a celebração do Gigante da Pampulha apesar da disputa acirrada.

 

Time Ronaldinho – Atlético

Titulares: Eduardo; Lima, Leonardo Silva, Caçapa e Richarlyson; Pierre, Leandro Donizete, Dátolo e Ronaldinho Gaúcho; Rafael Moura e Diego Tardelli. Técnico: Renê Santana.
Reservas: Lee, Neguete, Alcir, Mancini, Paulo Roberto Prestes, Rosinei, Luan, Danilinho, Reinaldo Rosa, Somália, Sérgio Araújo e João Henrique.

Time Alex – Cruzeiro

Titulares: Gomes; Maurinho, Léo, Gladstone e Egídio; Fabrício, Ricardinho, Alex e Montillo; Marcelo Ramos e Geovanni. Técnico: Adilson Batista.
Reservas: Glaysson, Célio Lúcio, Leandro Guerreiro, Ruy, Ceará, Evanilson, Henrique, Augusto Recife, Marcos Paulo, Wendel, Wagner, Moisés e Da Silva.

