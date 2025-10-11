Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pedro Severino ganha camisa da Seleção autografada por jogadores

Pedro Severino ganha camisa da Seleção autografada por jogadores

Jogador, de 19 anos, que sobreviveu a um grave acidente de trânsito em março deste ano, publicou presente nas redes sociais
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Sobrevivente de um grave acidente de trânsito em março deste ano, o atacante Pedro Severino, de 19 anos, ganhou um presente especial dos jogadores da Seleção Brasileira. O jogador posou com a amarelinha do atacante Vini Jr., com o número 7, e autógrafo de todos os jogadores.

“Muito obrigado Vini Jr. e todos os jogadores da Seleção Brasileira. Rumo ao Hexa”, escreveu Severino em agradecimento.

Em recuperação, Pedro Severino utiliza o futebol como principal atividade nas fisioterapias desde o hospital. Recentemente, ele ganhou homenagem e deu o pontapé inicial no jogo entre Botafogo-SP e Athletico-PR pela Série B, em Ribeirão Preto (SP).

O acidente de Pedro Severino

Na madrugada do dia 4 de março, por volta das 5h, o atacante Pedro Severino seguia de Ribeirão Preto para o centro de treinamento do Bragantino, em Atibaia (SP), quando sofreu um acidente. O Botafogo-SP havia emprestado o jogador, que se dirigia ao seu primeiro treino no novo clube. Durante o trajeto, o carro em que ele estava bateu com a traseira de um caminhão na Rodovia Anhanguera, na altura de Americana (SP). Ao lado dele viajava o meia Pedro Castro, também jogador do Bragantino.

Após o acidente, os socorristas, assim, levaram Pedro Castro para um hospital em São Paulo, onde os médicos diagnosticaram uma fratura na vértebra cervical. Ele também já recebeu alta e se recupera em Ribeirão Preto, ao lado da família.

O estado de saúde de Pedro Severino, no entanto, era gravíssimo. As equipes médicas, portanto, o internaram no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, e precisaram submetê-lo a uma cirurgia por conta de um traumatismo craniano.

Em determinado momento, os médicos chegaram a iniciar o protocolo de morte encefálica, mas interromperam o processo quando o jogador apresentou um “quadro de reflexo de tosse presente”. No dia 6 de março, a equipe transferiu Pedro para um hospital particular de Ribeirão Preto, onde vive sua família. Foram quase 100 dias internado, com apoio integral da família e da equipe médica. O jogador precisou reaprender funções básicas como andar, falar e comer.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

vini jr

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar