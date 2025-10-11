Pedro Severino ganha camisa da Seleção autografada por jogadores

Jogador, de 19 anos, que sobreviveu a um grave acidente de trânsito em março deste ano, publicou presente nas redes sociais / Crédito: Jogada 10

Sobrevivente de um grave acidente de trânsito em março deste ano, o atacante Pedro Severino, de 19 anos, ganhou um presente especial dos jogadores da Seleção Brasileira. O jogador posou com a amarelinha do atacante Vini Jr., com o número 7, e autógrafo de todos os jogadores. “Muito obrigado Vini Jr. e todos os jogadores da Seleção Brasileira. Rumo ao Hexa”, escreveu Severino em agradecimento.

Em recuperação, Pedro Severino utiliza o futebol como principal atividade nas fisioterapias desde o hospital. Recentemente, ele ganhou homenagem e deu o pontapé inicial no jogo entre Botafogo-SP e Athletico-PR pela Série B, em Ribeirão Preto (SP). O acidente de Pedro Severino Na madrugada do dia 4 de março, por volta das 5h, o atacante Pedro Severino seguia de Ribeirão Preto para o centro de treinamento do Bragantino, em Atibaia (SP), quando sofreu um acidente. O Botafogo-SP havia emprestado o jogador, que se dirigia ao seu primeiro treino no novo clube. Durante o trajeto, o carro em que ele estava bateu com a traseira de um caminhão na Rodovia Anhanguera, na altura de Americana (SP). Ao lado dele viajava o meia Pedro Castro, também jogador do Bragantino. Após o acidente, os socorristas, assim, levaram Pedro Castro para um hospital em São Paulo, onde os médicos diagnosticaram uma fratura na vértebra cervical. Ele também já recebeu alta e se recupera em Ribeirão Preto, ao lado da família.