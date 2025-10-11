Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kings League sorteia grupos da Kings World Cup Nations

Brasil está no Grupo D, ao lado da Espanha, do Qatar e do Peru
A Kings League definiu neste sábado (11) os grupos da Kings World Cup Nations, a Copa do Mundo da modalidade. O sorteio foi realizado durante o kickoff da Kings League, no Rio de Janeiro. O megavento contou com grandes nomes do futebol, da própria Kings League, e anunciou uma série de novidades para 2026. Assim, o Brasil está no Grupo D, ao lado da Espanha, do Qatar e do Peru.

O Brasil, inclusive, é o campeão da primeira edição (2025) e sediará o torneio em 2026. A segunda edição do torneio será realizada entre os dias 3 e 17 de janeiro. Aliás, a final está agendada o Allianz Parque, em São Paulo, casa do Palmeiras.

Regulamento

No início deste ano, o título da Seleção Brasileira veio após título em cima da Colômbia (6 a 2) em final disputada em Turim (ITA). Aliás, o regulamento de 2026 terá 20 nações, divididas em cinco grupos com quatro times cada. Dessa forma, os líderes avançam diretamente para as quartas de final, enquanto os segundos colocados e os três melhores terceiros disputarão as oitavas de final.

Confira os grupos da Kings World Cup Nations

A: Marrocos, Colômbia, Chile e Holanda

B: Alemanha, Argentina, Estados Unidos e Japão

C: Itália, França, Polônia e Bélgica

D: Brasil, Espanha, Catar e Peru

E: México, Arábia Saudita, India e Indonésia

