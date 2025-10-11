Kings League sorteia grupos da Kings World Cup Nations

Brasil está no Grupo D, ao lado da Espanha, do Qatar e do Peru

A Kings League definiu neste sábado (11) os grupos da Kings World Cup Nations, a Copa do Mundo da modalidade. O sorteio foi realizado durante o kickoff da Kings League, no Rio de Janeiro. O megavento contou com grandes nomes do futebol, da própria Kings League, e anunciou uma série de novidades para 2026. Assim, o Brasil está no Grupo D, ao lado da Espanha, do Qatar e do Peru.

O Brasil, inclusive, é o campeão da primeira edição (2025) e sediará o torneio em 2026. A segunda edição do torneio será realizada entre os dias 3 e 17 de janeiro. Aliás, a final está agendada o Allianz Parque, em São Paulo, casa do Palmeiras.