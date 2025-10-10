Santos tem volta de trio e Neymar sorridente em preparação para o clássico

Lautaro Díaz, Mayke e Rollheiser treinam no campo; craque segue na academia, mas com bom humor, de olho no duelo contra o Corinthians / Crédito: Jogada 10

O Santos encerrou a semana de treinos com boas notícias e um clima leve. O time, que se prepara para o clássico contra o Corinthians, contou com o retorno de três jogadores ao gramado. Além disso, o craque Neymar, que segue em recuperação, foi visto sorridente durante seu trabalho na academia do CT Rei Pelé nesta sexta-feira (10). A grande novidade no campo foi o retorno do lateral Mayke, do meia Rollheiser e do atacante Lautaro Díaz. O trio, que havia desfalcado a atividade da manhã, treinou normalmente com o restante do elenco no período da tarde. O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou um treinamento técnico e outro tático com o grupo.