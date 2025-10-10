Rodrygo comemora grande atuação pela Seleção Brasileira: “Feliz por estar de volta”

Atacante se destaca ao lado de Estêvão e Vini Jr na goleada do Brasil por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, em Seul, e estufa a rede duas vezes

No primeiro amistoso de olho na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira teve uma boa atuação e goleou a Coreia do Sul com tranquilidade, por 5 a 0, em Seul. Em campo, os titulares esbanjaram alta intensidade e bom futebol, com um desempenho consistente, sobretudo de um velho conhecido de Carlo Ancelotti: Rodrygo, O atacante do Real Madrid falou sobre seu retorno à equipe.

“Estou muito feliz por estar de volta. Passei um tempo longe da Seleção. Estava com muita saudade. Já sabia, tinha na cabeça de levar esses amistosos como final de Copa do Mundo. Foi o que tentei fazer hoje. Deu tudo certo. Feliz com meus gols, com desempenho, mais feliz com o desempenho da equipe. A gente está num ótimo caminho para Copa do Mundo”, afirmou~.