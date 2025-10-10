Khellven segue como desfalque no Palmeiras e não enfrenta o Juventude

Após asssumir a liderança do Brasileirão na rodada passada ao vencer o São Paulo, o Palmeiras pode aumentar a diferença na ponta da tabela. Neste sábado, o Verdão recebe o Juventude no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada. A partida foi adiada por conta da participação da equipe na Copa do Mundo de Clubes.

No entanto, para o jogo deste sábado, o técnico Abel Ferreira terá que quebrar a cabeça para escalar o time titular do Palmeiras. Isto é, por conta da Data Fifa e de suspensões, o treinador não poderá contar com sua dupla de ataque titular – Flaco López e Vitor Roque – além de Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Aníbal Moreno, convocados pelas suas respectivas seleções.