Khellven segue como desfalque no Palmeiras e não enfrenta o Juventude

Khellven segue como desfalque no Palmeiras e não enfrenta o JuventudeLateral não se recuperou a tempo de ficar à disposição de Abel Ferreira
Após asssumir a liderança do Brasileirão na rodada passada ao vencer o São Paulo, o Palmeiras pode aumentar a diferença na ponta da tabela. Neste sábado, o Verdão recebe o Juventude no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada. A partida foi adiada por conta da participação da equipe na Copa do Mundo de Clubes.
No entanto, para o jogo deste sábado, o técnico Abel Ferreira terá que quebrar a cabeça para escalar o time titular do Palmeiras. Isto é, por conta da Data Fifa e de suspensões, o treinador não poderá contar com sua dupla de ataque titular – Flaco López e Vitor Roque – além de Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Aníbal Moreno, convocados pelas suas respectivas seleções.
Uma das expectativas para o jogo deste sábado era um possível retorno de Khellven. O lateral-direito ainda não se recuperou totalmente de um trauma no pé sofrido há três semanas e não deve jogar neste sábado. O jogador não foi ao gramado no treino de ontem e fez atividades internas junto de Paulinho, Lucas Evangelista e Sosa.
Com isso, Abel Ferreira deve escalar o Palmeiras com os seguintes nomes para enfrentar o Juventude: Weverton, Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi (Bruno Rodrigues).
