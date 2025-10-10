Jorge Jesus elege título pelo Flamengo como mais marcante da carreira

Jorge Jesus voltou a falar sobre o Flamengo. Em participação no evento “Portugal Football Summit”, o treinador português elegeu o título da Libertadores de 2019 como o mais marcante da carreira. Assim, ele destacou a virada no fim, com dois gols de Gabigol nos minutos finais, e comparou a competição com a Liga dos Campeões da Europa.

“Foi o titulo que mais felicidade deu e mais me marcou na carreira. Teve a ver com o jogo. Aos 89 perdíamos por 1 a 0 e, em dois minutos, ganhamos. Gabigol faz dois gols e foi uma emoção, num estádio em que 70% eram torcedores do Flamengo e era um sonho para eles. Foi marcante exatamente pelo momento e porque a Libertadores é como a Liga dos Campeões na Europa”, disse Jorge Jesus.