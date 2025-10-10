Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jorge Jesus elege título pelo Flamengo como mais marcante da carreira

Treinador português comparou a conquista da Libertadores de 2019 com uma Liga dos Campeões da Europa
Jorge Jesus voltou a falar sobre o Flamengo. Em participação no evento “Portugal Football Summit”, o treinador português elegeu o título da Libertadores de 2019 como o mais marcante da carreira. Assim, ele destacou a virada no fim, com dois gols de Gabigol nos minutos finais, e comparou a competição com a Liga dos Campeões da Europa.

“Foi o titulo que mais felicidade deu e mais me marcou na carreira. Teve a ver com o jogo. Aos 89 perdíamos por 1 a 0 e, em dois minutos, ganhamos. Gabigol faz dois gols e foi uma emoção, num estádio em que 70% eram torcedores do Flamengo e era um sonho para eles. Foi marcante exatamente pelo momento e porque a Libertadores é como a Liga dos Campeões na Europa”, disse Jorge Jesus.

Jorge Jesus teve uma passagem curta pelo Flamengo, mas vitoriosa. Afinal, foram 58 jogos, 44 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas. Além disso, conquistou cinco títulos: Brasileirão e Libertadores em 2019, Carioca, Recopa e Supercopa do Brasil em 2020. O treinador português, aliás, tem o melhor aproveitamento de um técnico na história do clube.

Em 2020, Jorge Jesus deixou o Flamengo para retornar ao Benfica. Contudo, não teve o mesmo sucesso de outras passagens. Depois, passou por Fenerbahçe, da Turquia, Al-Hilal e, agora, Al-Nassr, ambos da Arábia Saudita. Sob o comando do Al-Hilal, inclusive, bateu o recorde de vitórias consecutivas no futebol e entrou para o icônico “Livro dos Recordes”.

