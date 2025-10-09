Textor acena para Marinakis: “Há motivos para colaborarmos”

“Relacionamento construído no Brasil. Ele estava no Brasil, acreditando nos jogadores daquele mercado, recrutando-os ativamente em todos os seus clubes. Ele tem o Rio Ave, o Olympiacos, e você também pode ver a grande quantidade do talento brasileiro no Nottingham Forest. Então, diria que ele é provavelmente o dono europeu mais ativo que já vi no Brasil. E, quando se trata de um clube como o nosso, que está voltando das cinzas para o auge em três anos, campeão sul-americano, há muitos motivos para colaborarmos”, acredita o big boss.

Sócio majoritário do Botafogo, John Textor confirmou a aproximação com o bilionário Evangelos Marinakis, proprietário do Olympiacos (GRE), Nottingham Forest (ING) e Rio Ave (POR). Em entrevista ao podcast “The Added Time”, o dirigente norte-americano disse que o magnata grego tem muito interesse no futebol brasileiro. O Godfather quer continuar, então, fazendo negócios com o seu parceiro europeu.

Nos últimos meses, Textor vendeu jogadores do Botafogo para o Forest: o goleiro John, o zagueiro Jair, o lateral-esquerdo Cuiabano e o centroavante Jesus. O penúltimo, porém, retornou ao Mais Tradicional, por empréstimo, até o fim deste ano. Em contrapartida, o Alvinegro foi no clube da Premier League e buscou o volante Danilo, ex-Palmeiras.

Textor e o Palace

John Textor também falou sobre o Crystal Palace, clube do qual era sócio, mas venceu suas ações. Ele ficou triste ao ver o protesto dos torcedores daquele time contra ele, justamente no duelo contra o Nottingham Forest, pelo Campeonato Inglês. A torcida, por lá, não engole o “rebaixamento” da Liga Europa para a Conference League por conta da classificação anterior do Lyon para o segundo torneio mais importante do Velho Continente. A Uefa não permite que um controlador tenha mais de um clube nas competições. Curiosamente, o Forrest herdou a vaga dos londrinos.

“Fiquei extremamente triste ao ver o tratamento que ele recebeu no Crystal Palace. Eu queria tocar nesse assunto, porque não acho que aquela faixa, que é uma das mais repugnantes que já vi na Premier League, deva ser um reflexo dos torcedores do Crystal Palace. É apenas um momento de insanidade temporária, acho. Mas a colaboração com ele, acho que ele é um cara legal, ele se importa com o clube. Nossa relação vem do Brasil, e é por isso que você nos vê fazendo tantas coisas juntos”, contou Textor.

