Em recuperação de lesão, Fagner perde espaço e deve sair do Cruzeiro

Lateral-direito está fora de ação desde o fim de julho. Cabuloso contratou Kauã Moraes para repor a lacuna com a lesão do experiente

Em recuperação de uma fratura na fíbula da perna direita desde o fim de julho, o lateral-direito Fagner tem presença incerta no Cruzeiro para 2026. Contratado para revezar na posição com William, sofreu uma contusão e viu a concorrência de Kauã Moraes crescer dentro do elenco. Assim, é provável que o experiente jogador retorne ao Corinthians após o fim da temporada.

Fagner disputou a posição com William até a sua lesão, ocorrida no dia 30 de julho. O técnico Leonardo Jardim fazia o revezamento no setor e dava oportunidade para os dois jogadores.

LEIA MAIS: Do banco ao gol! Gabigol é quem mais balançou as redes entre os reservas da Série A

O problema médico veio após entrada de William Pottker, do CRB, em jogo pela Copa do Brasil. Inicialmente, o período de recuperação duraria oito semanas, mas já chegou a dez. Ou seja, aproximadamente dois meses e meio. No cenário atual, iniciou a fase de transição para a preparação física.

No início do Brasileirão, a entrada de Fagner no time titular deu um gás ao Cruzeiro. O lateral atuou em três partidas consecutivas, sua maior sequência na temporada.