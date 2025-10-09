Do banco ao gol! Gabigol é quem mais balançou as redes entre os reservas da Série A

Reserva de luxo, atacante já marcou 13 gols e superou artilheiros de outros sete clubes da elite do Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O técnico Leonardo Jardim tem no banco de reservas do Cruzeiro uma opção artilheira. O atacante Gabigol, que perdeu a titularidade na Raposa, segue balançando as redes mesmo com menos tempo em campo, e é o reserva com mais gols entre os clubes da Série A. Assim, são 13 gols marcados nesta temporada: seis no Brasileiro, cinco no Campeonato Mineiro e dois na Copa do Brasil. Já entre os jogadores com mais gols em 2025 entre os times da elite nacional, Gabriel Barbosa aparece na 17ª colocação.

A lista tem Vegetti, do Vasco, com 24 gols em 51 jogos, no topo. Em seguida aparece Flaco López, do Palmeiras, com a mesma quantidade de partidas, mas com 22 gols. Já Kaio Jorge, artilheiro da Raposa no ano, ocupa a terceira posição com 20 gols em 36 jogos. Gabigol, que perdeu a titularidade na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, atuou em 21 partidas na competição, sendo titular em apenas cinco. No entanto, mesmo sendo reserva, tem mais gols que artilheiros de outros sete clubes: Botafogo, Bragantino, Fortaleza, Juventude, Mirassol, Sport e Vitória. Dessa forma, o atacante da Raposa ainda fica atrás de jogadores do Vasco (Vegetti e Rayan), Palmeiras (Flaco López e Vitor Roque), Fluminense (Germán Cano), Internacional (Alan Patrick), Flamengo (Arrascaeta e Pedro), Atlético Mineiro (Hulk), Grêmio (Braithwaite), Corinthians (Yuri Alberto), Santos (Guilherme), Ceará (Pedro Raul), São Paulo (André Silva) e Bahia (Willian José).