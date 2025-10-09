Com um a menos, Vila Nova segura empate fora de casa com América-MG

Tiime goiano tem jogador expulso aos 15 minutos da etapa final, mas se defende bem no empate em 1 a 1 no Independência, em Belo Horizonte

América-MG e Vila Nova ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (8), em Belo Horizonte, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os visitantes saíram na frente em cobrança de pênalti de João Vieira, e Felipe Amaral deixou tudo igual no começo do segundo tempo. Os goianos tiveram um jogador expulso aos 15 minutos da etapa final: Walisson Maia recebeu o cartão vermelho direto após revisão do VAR.

Mesmo sem vencer há nove jogos na competição, o Tigre conseguiu subir uma posição na tabela. Com 40 pontos, assumiu o 12º lugar, ultrapassando o Operário-PR, que foi goleado pelo Athletic também nesta quarta. Já o Coelho não emplacou a terceira vitória consecutiva, chegou a 37 pontos e permanece na 14ª colocação.