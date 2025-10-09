Com um a menos, Vila Nova segura empate fora de casa com América-MG

Com um a menos, Vila Nova segura empate fora de casa com América-MGTiime goiano tem jogador expulso aos 15 minutos da etapa final, mas se defende bem no empate em 1 a 1 no Independência, em Belo Horizonte
América-MG e Vila Nova ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (8), em Belo Horizonte, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os visitantes saíram na frente em cobrança de pênalti de João Vieira, e Felipe Amaral deixou tudo igual no começo do segundo tempo. Os goianos tiveram um jogador expulso aos 15 minutos da etapa final: Walisson Maia recebeu o cartão vermelho direto após revisão do VAR.
Mesmo sem vencer há nove jogos na competição, o Tigre conseguiu subir uma posição na tabela. Com 40 pontos, assumiu o 12º lugar, ultrapassando o Operário-PR, que foi goleado pelo Athletic também nesta quarta. Já o Coelho não emplacou a terceira vitória consecutiva, chegou a 37 pontos e permanece na 14ª colocação.
Pela 32ª rodada, as duas equipes jogam no domingo (12), às 18h30. Enquanto o Vila Nova recebe o Amazonas, no OBA, em Goiânia, o América-MG vai até o Heriberto Hülse enfrentar o Criciúma.
Jogos da 31ª rodada da Série B
Terça-feira (7/10)
Amazonas 2×1 Criciúma
Goiás 1×2 CRB
Botafogo-SP 1×0 Paysandu
Quarta (8)
Cuiabá 0 x 1 Novorizontino
Operário-PR 1 x 4 Athletic Club
Avaí 3×0 Volta Redonda
América-MG 1×1 Vila Nova Quinta (9)
Ferroviária x Chapecoense – 19h
Coritiba x Atlético-GO – 19h30
Remo x Athletico-PR – 21h35
