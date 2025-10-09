CBF troca datas de jogos do Grêmio e Inter no Brasileirão; veja as mudanças

A partida do Colorado contra o Sport teve o atraso de um dia e o clássico entre Imortal e Juventude o adiantamento de um dia / Crédito: Jogada 10

A CBF anunciou modificações em algumas das partidas restantes nesta edição do Campeonato Brasileiro com Grêmio e Internacional também sendo vítimas dessas alterações. O duelo do Colorado com o Sport pela 29ª rodada da competição ganhou uma nova data. No caso, houve um adiamento, do dia 18 (sábado) para 19 de outubro (domingo), com a manutenção de horário, 18h30, no Beira-Rio. Já com relação ao Imortal, a entidade preferiu realizar uma antecipação. O confronto saiu de 27 de outubro (segunda), às 20h, na Arena para um dia antes, 26 (domingo), às 16h. Apesar de uma certa distância para esses jogos, o Inter já começou uma preparação especial para enfrentar o Sport, pois integra uma sequência exaustiva. Isso porque depois da Data Fifa, os gaúchos irão encarar quatro compromissos em 11 dias. O Internacional medirá forças com três adversários que estão entre os sete melhores colocados do Brasileirão.