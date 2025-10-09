CBF divulga áudio do VAR sobre lance polêmico em clássico: “Está se jogando”

O São Paulo reclamou de uma possível falta de Gustavo Gómez em Tapia no início da jogada que resultou no gol de Vitor Roque. Na análise divulgada, contudo, a equipe do VAR manteve a decisão de campo.

A CBF divulgou na noite desta quinta-feira (9) o último vídeo com as análises do VAR do clássico entre São Paulo e Palmeiras. A pedido do clube tricolor , a entidade publicou a checagem do lance que originou o primeiro gol do time alviverde. Na conversa, a arbitragem de vídeo considera normal a disputa e afirma que o atacante são-paulino “já chega caindo”.

“Nada, nada… O jogador já está se jogando, tem o braço de referência. O atacante já chega caindo”, diz um dos membros da arbitragem de vídeo durante a checagem do lance.

A divulgação dos áudios ocorreu após uma forte pressão da diretoria do São Paulo. O clube se considerou muito prejudicado na derrota por 3 a 2 para o Palmeiras. A principal reclamação foi sobre um pênalti não marcado em Tapia, quando o jogo estava 2 a 0. Em reunião com o clube, a Comissão de Arbitragem da CBF teria concordado que houve erro no lance e afastou os profissionais para reciclagem.

Nos outros áudios divulgados, o árbitro Ramon Abatti Abel justifica suas decisões. Sobre o pênalti, ele narra o lance como um “escorregão” do jogador do Palmeiras. Já na entrada de Andreas Pereira em Marcos Antônio, ele afirma que o palmeirense “pisa na bola e a sola pega depois”. O VAR, em todos os casos, concordou com a decisão de campo e não recomendou a revisão no monitor.