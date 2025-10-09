Botafogo ultrapassa marca de 20 lesões em apenas dois meses

Técnico Davide Ancelotti já perdeu Neto e Pantaleão até o fim da temporada. Montoro deve seguir o mesmo caminho da dupla

A bruxa está solta no Espaço Lonier e nos arredores do Estádio Nilton Santos. Nos últimos dois meses, período que coincide com o trabalho do técnico Davide Ancelotti, o Botafogo perdeu três jogadores até o fim da temporada e ultrapassou a marca de 20 lesões. Contratados na metade deste ano, o goleiro Neto e o zagueiro Pantaleão só retornam em 2026, ano em que o Glorioso também aguarda o retorno do zagueiro Bastos, também acometido por uma grave contusão em 2025. Montoro também deve seguir o mesmo caminho.

O argentino é o último da lista. Ele teve uma fratura na clavícula enquanto defendia a seleção argentina, na última quarta-feira (8), contra a Nigéria, pelas oitavas de final do Mundial Sub-20 do Chile. Os hermanos passaram, mas não contaram com o Monstrinho na briga pelo título.