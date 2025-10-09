Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo ultrapassa marca de 20 lesões em apenas dois meses

Técnico Davide Ancelotti já perdeu Neto e Pantaleão até o fim da temporada. Montoro deve seguir o mesmo caminho da dupla
A bruxa está solta no Espaço Lonier e nos arredores do Estádio Nilton Santos. Nos últimos dois meses, período que coincide com o trabalho do técnico Davide Ancelotti, o Botafogo perdeu três jogadores até o fim da temporada e ultrapassou a marca de 20 lesões. Contratados na metade deste ano, o goleiro Neto e o zagueiro Pantaleão só retornam em 2026, ano em que o Glorioso também aguarda o retorno do zagueiro Bastos, também acometido por uma grave contusão em 2025. Montoro também deve seguir o mesmo caminho.

O argentino é o último da lista. Ele teve uma fratura na clavícula enquanto defendia a seleção argentina, na última quarta-feira (8), contra a Nigéria, pelas oitavas de final do Mundial Sub-20 do Chile. Os hermanos passaram, mas não contaram com o Monstrinho na briga pelo título.

“Momentos duros que o futebol tem. Doí porque sonhava muito”, lamentou o jogador do Botafogo.

No primeiro semestre, com o interino Carlos Leiria e, depois, Renato Paiva no comando da equipe, o Mais Tradicional teve somente cinco jogadores lesionados. Com Ancelottinho, no Botafogo desde julho, são nove contusões em agosto e 12 em setembro. Neste recorte, outro dado preocupante, principalmente para o preparador físico Luca Guerra: nove lesões musculares em apenas um mês.

Em agosto, aliás, após a derrota para o Palmeiras por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, Davide Ancelotti já reclamava do número de lesões, mas dizia que era algo passageiro. Parece que o técnico italiano estava equivocado.

Confira as últimas lesões do Botafogo

SETEMBRO

Pantaleão – lesão grave no joelho esquerdo

Marçal – dores musculares

Tucu – dor muscular

Savarino – dor muscular

Telles – dor crônica no joelho esquerdo

Mastriani – conjuntivite

Danilo – lesão muscular na coxa esquerda

Neto – lesão muscular na coxa direita

Artur – lesão muscular na panturrilha direita

Cabral – edema ósseo

Nathan – fratura no antebraço direito

Montoro – Fratura na clavícula

AGOSTO

Ramos – concussão

Linck – torção no tornozelo esquerdo

Newton – lesão muscular

Cabral – lesão muscular

Freitas – concussão

David Ricardo – dor muscular

Marlon Freitas – concussão

Pantaleão – dores musculares

Cuiabano – torção no tornozelo esquerdo

Nathan – dores na virilha

