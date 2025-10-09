Botafogo ultrapassa marca de 20 lesões em apenas dois meses

Botafogo ultrapassa marca de 20 lesões em apenas dois mesesTécnico Davide Ancelotti já perdeu Neto e Pantaleão até o fim da temporada. Montoro deve seguir o mesmo caminho da dupla
A bruxa está solta no Espaço Lonier e nos arredores do Estádio Nilton Santos. Nos últimos dois meses, período que coincide com o trabalho do técnico Davide Ancelotti, o Botafogo perdeu três jogadores até o fim da temporada e ultrapassou a marca de 20 lesões. Contratados na metade deste ano, o goleiro Neto e o zagueiro Pantaleão só retornam em 2026, ano em que o Glorioso também aguarda o retorno do zagueiro Bastos, também acometido por uma grave contusão em 2025. Montoro também deve seguir o mesmo caminho.
O argentino é o último da lista. Ele teve uma fratura na clavícula enquanto defendia a seleção argentina, na última quarta-feira (8), contra a Nigéria, pelas oitavas de final do Mundial Sub-20 do Chile. Os hermanos passaram, mas não contaram com o Monstrinho na briga pelo título.
“Momentos duros que o futebol tem. Doí porque sonhava muito”, lamentou o jogador do Botafogo.
No primeiro semestre, com o interino Carlos Leiria e, depois, Renato Paiva no comando da equipe, o Mais Tradicional teve somente cinco jogadores lesionados. Com Ancelottinho, no Botafogo desde julho, são nove contusões em agosto e 12 em setembro. Neste recorte, outro dado preocupante, principalmente para o preparador físico Luca Guerra: nove lesões musculares em apenas um mês.
Em agosto, aliás, após a derrota para o Palmeiras por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, Davide Ancelotti já reclamava do número de lesões, mas dizia que era algo passageiro. Parece que o técnico italiano estava equivocado.
Confira as últimas lesões do Botafogo
SETEMBRO
Pantaleão – lesão grave no joelho esquerdo
Marçal – dores musculares
Tucu – dor muscular
Savarino – dor muscular
Telles – dor crônica no joelho esquerdo
Mastriani – conjuntivite
Danilo – lesão muscular na coxa esquerda
Neto – lesão muscular na coxa direita
Artur – lesão muscular na panturrilha direita
Cabral – edema ósseo
Nathan – fratura no antebraço direito
Montoro – Fratura na clavícula
AGOSTO
Ramos – concussão
Linck – torção no tornozelo esquerdo
Newton – lesão muscular
Cabral – lesão muscular
Freitas – concussão
David Ricardo – dor muscular
Marlon Freitas – concussão
Pantaleão – dores musculares
Cuiabano – torção no tornozelo esquerdo
Nathan – dores na virilha
