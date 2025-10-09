Allan destaca importância de jogo atrasado para o Palmeiras: “Aumentar a liderança”

Meio-campista foi um dos grandes destaques do Verdão na virada diante do São Paulo / Crédito: Jogada 10

Após assumir a liderança do Brasileirão com a vitória de virada por 3 a 2 sobre o São Paulo, o Palmeiras tem a chance de disparar e abrir vantagem na ponta da tabela no próximo sábado. Em jogo atrasado a ser cumprido, o Palmeiras recebe o Juventude no Allianz Parque. Caso vença o confronto, vai igualar o número de jogos do Flamengo e abrir três pontos de vantagem sobre o rival.

Por isso, o meio-campista Allan, do Palmeiras, destacou a importância do jogo deste sábado. O jogador pontuou as desfalques que o Verdão, mas salientou que um triunfo diante do Juventude pode trazer uma grande chance de vantagem para o time. “É um jogo bastante importante, que pode botar a gente ali e aumentar mais a liderança. Teremos bastantes defalques, mas, apesar disso, a gente sabe da oportunidade que a gente pode ter, a gente que não vem jogando muito. É se preparar bem para fazer um bom jogo no sábado”, disse. Allan também destacou a semana de preparação para a partida. Apesar do Palmeiras não poder contar com sua dupla de ataque titular, o jogador fez questão de valorizar o tempo de treinamentos para o duelo.