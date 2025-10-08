Vivendo ótima fase no Palmeiras, Vitor Roque supera Lamine Yamal; saiba

Atacante do Verdão supera fenômeno do Barcelona e é jogador sub-20 com mais gols em todo futebol mundial / Crédito: Jogada 10

O Tigrinho está imparável! Vitor Roque, do Palmeiras, é o maior artilheiro do futebol mundial considerando jogadores com 20 anos ou menos. Assim, supera nomes como o de Lamine Yamal, do Barcelona.

O levantamento, feito pelo “Bolavip Brasil”, vasculhou as principais ligas dos quatro cantos do planeta e descobriu que o atacante do Palmeiras está na dianteira do ranking. Veja a lista completa ao fim da matéria, aliás. LEIA MAIS: De volta à Seleção, Éder Militão revela que pensou em “parar” após lesões Para tornar o levantamento mais justo, foram desconsiderados gols marcados nas categorias de base, em competições de âmbito regional e também em divisões inferiores. Apenas os gols de elite valeram: aqueles marcados em competições nacionais da primeira divisão, em torneios internacionais e em partidas pelas seleções principais. Dessa forma, Estêvão – com 27 gols pelo Palmeiras (além de um pela Seleção e um pelo Chelsea) – não entra na lista, tendo em vista que a maioria de seus gols pelo Verdão saiu em campeonatos estaduais. Mas a joia brasileira, com mais de dois anos pela frente na categoria sub-20, tem tudo para encabeçar essa lista no futuro.

Os maiores artilheiros sub-20 em atividade no futebol mundial Aos 20 anos e sete meses, Vitor Roque soma 50 gols na carreira, sendo o último na vitória sobre o São Paulo, no último domingo (5/10). Lamine Yamal, aos 18 anos e dois meses, por sua vez, soma 33. Já Arda Güler, meia do Real Madrid, aparece em terceiro lugar no ranking dos maiores goleadores da faixa etária: 29. Apenas mais um jogador brasileiro aparece no ranking: Endrick, do Real Madrid. Aos 19 anos, já soma 27 gols na carreira. Só não são mais por conta da lesão que o manteve afastado dos gramados recentemente. Ele voltou a ser relacionado apenas no dia 20 de setembro, aliás. Assim, aparecem na lista também outras revelações do futebol mundial de destaque, como o francês Desiré Doué, campeão da Champions pelo PSG, e o atacante belga Malick Fofana, do Lyon.