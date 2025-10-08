Vídeo! Neymar “rouba cena” em podcast ao opinar sobre caso entre Ana Castela e Zé Felipe

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Camisa 10 do Santos fez uma breve participação durante a live no Youtube, momentos após a gravação do Altas Horas, para TV Globo
Zé Felipe acabou surpreendido com uma ligação inesperada de Ana Castela e Neymar durante sua participação no podcast ‘Podpah’, na noite da última terça-feira (07). Nova paixão do cantor, a artista estava gravando o programa ‘Altas Horas’, nos Estúdios Globo, quando fez a breve aparição ao final da entrevista do sertanejo ao canal de Igão e Mitico, no Youtube.

Durante a ligação, o apresentador Igor Cavalari, conhecido como Igão, perguntou a Neymar, que também gravava o programa da Globo, se ele acreditava no próximo passo da relação entre Ana Castela e Zé Felipe. O ídolo santista driblou o climão e respondeu de forma descontraída: “A voz do povo é a voz de Deus”.

A resposta do camisa 10 arrancou risadas no estúdio e convidados, enquanto Ana e Zé ficaram quietos entre sorridos tímidos. Fãs depois mencionaram o incômodo e timidez do casal com o recorte do momento.

Neymar como entusiasta

O astro santista também demonstrou apoio ao relacionamento, ainda no início, dos cantores. A ligação que contou com a participação do craque ocorreu logo após a apresentação de Ana na gravação do ‘Altas Horas’, com a música “Sua Boca Mente” — parceria com Zé Felipe.

Zé não confirmou o namoro ao ‘PodPah’, mas admitiu o romance e disse estar vivendo uma fase de plenitude emocional. “O coração está batendo (risos)! Coração está feliz! Muita alegria, graças a Deus. Estou mais leve, bem demais”, respondeu.

Recentemente, Ana usou do mesmo discurso sobre o tema durante uma coletiva de imprensa. “A internet tenta fazer a gente pular etapa. Mas estamos seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém. Estamos postando as coisas. Tá todo mundo muito feliz”, esclareceu.

Durante a conversa no podcast, Zé Felipe comentou a sintonia com Castela. “A gente é bonitinho, né?”, brincou o cantor, em tom leve. Em outro momento, chegou a comparar suas personalidades: “Acho que se eu fosse mulher, eu ia ser igual à Ana. Se ela fosse homem, ia ser eu. Mesmo neurônio, mesma doideira. A gente viaja, e vai, e volta, e conversa fiada”.

Vídeo

Elogios à Virginia Fonseca

Zé Felipe também aproveitou para esclarecer que, apesar de estar na “melhor fase”, mantém admiração por Virginia Fonseca — mãe de seus três filhos. A influenciadora também estava vivendo um romance e “conhecendo melhor’ Vini Jr., mas o caso chegou ao fim no início desta semana, após exposições de outros casos ligados ao atacante do Real Madrid.

“A Virginia é muito massa, uma mãezona mesmo. As meninas gostam muito de música. A Maria Flor gosta de fazer vídeo… não sei o que elas vão ser, mas o que for, que Deus abençoe”, disse o cantor durante o programa.

