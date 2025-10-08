Vídeo! Neymar “rouba cena” em podcast ao opinar sobre caso entre Ana Castela e Zé Felipe

Camisa 10 do Santos fez uma breve participação durante a live no Youtube, momentos após a gravação do Altas Horas, para TV Globo / Crédito: Jogada 10

Zé Felipe acabou surpreendido com uma ligação inesperada de Ana Castela e Neymar durante sua participação no podcast ‘Podpah’, na noite da última terça-feira (07). Nova paixão do cantor, a artista estava gravando o programa ‘Altas Horas’, nos Estúdios Globo, quando fez a breve aparição ao final da entrevista do sertanejo ao canal de Igão e Mitico, no Youtube. Durante a ligação, o apresentador Igor Cavalari, conhecido como Igão, perguntou a Neymar, que também gravava o programa da Globo, se ele acreditava no próximo passo da relação entre Ana Castela e Zé Felipe. O ídolo santista driblou o climão e respondeu de forma descontraída: “A voz do povo é a voz de Deus”.

A resposta do camisa 10 arrancou risadas no estúdio e convidados, enquanto Ana e Zé ficaram quietos entre sorridos tímidos. Fãs depois mencionaram o incômodo e timidez do casal com o recorte do momento. Neymar como entusiasta O astro santista também demonstrou apoio ao relacionamento, ainda no início, dos cantores. A ligação que contou com a participação do craque ocorreu logo após a apresentação de Ana na gravação do ‘Altas Horas’, com a música “Sua Boca Mente” — parceria com Zé Felipe. Zé não confirmou o namoro ao ‘PodPah’, mas admitiu o romance e disse estar vivendo uma fase de plenitude emocional. “O coração está batendo (risos)! Coração está feliz! Muita alegria, graças a Deus. Estou mais leve, bem demais”, respondeu. Recentemente, Ana usou do mesmo discurso sobre o tema durante uma coletiva de imprensa. “A internet tenta fazer a gente pular etapa. Mas estamos seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém. Estamos postando as coisas. Tá todo mundo muito feliz”, esclareceu.