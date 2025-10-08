Vegetti vive maior seca de gols pelo Vasco e tem titularidade ameaçada

Atacante chegou ao sétimo jogo sem marcar. Com bola rolando, o jejum aumenta para 13 partidas, o que deixa dúvidas na cabeça de Diniz / Crédito: Jogada 10

Artilheiro do Vasco e do futebol brasileiro, com 24 gols marcados em 2025, Vegetti vive o seu pior momento desde que chegou ao Cruz-Maltino. O atacante alcançou a marca negativa de sete jogos sem marcar, o pior jejum desde que foi contratado, em agosto de 2023. Antes, o recorde negativo de Vegetti era de seis jogos sem fazer gol pelo Vasco. Isso aconteceu na reta final do Brasileirão do ano passado, quando passou seis rodadas em branco. No entanto, na última partida antes da quebra do jejum, contribuiu com uma assistência. No momento atual, nenhuma participação em gol.

LEIA MAIS: São Januário: o que falta para o Vasco vender o potencial construtivo? A situação de Vegetti piora ainda mais se considerarmos apenas gol com bola rolando. Isso não acontece há 13 jogos, quando o Pirata marcou na derrota do Vasco por 3 a 2 para o Mirassol, no dia 2 de agosto. A partir daquele jogo, o atacante balançou as redes mais três vezes, todas em cobranças de pênaltis (Atlético, Corinthians e Sport). Titularidade ameaçada no Vasco A fase ruim de Vegetti já está deixando uma dúvida na cabeça de Fernando Diniz. O treinador sempre defendeu o atacante, exaltando o papel tático e de liderança do Pirata na equipe. No entanto, no jogo contra o Vitória, Diniz tirou o centroavante para a entrada de Andrés Gomez, quando o Vasco estava precisando de gols, um indicativo importante de que a titularidade do argentino está ameaçada. “Achei que o time poderia melhorar com a entrada do Andrés Gomez, que é um jogador que está pedindo passagem. Tem entrado bem todos os jogos, temos que respeitar o momento de todo mundo. Foi uma substituição que fez sentido naquele momento”.